台北詩歌節跨域爵士樂靈魂夜　客家文學代表張芳慈任焦點詩人

台北詩歌節以「所以我們發光」為題將於9月26日至10月11日舉行。(圖/主辦單位) 台北詩歌節以「所以我們發光」為題將於9月26日至10月11日舉行。(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台北詩歌節以「所以我們發光」為題，結合文學與音樂並以多種語言呈現，並紀念詩人楊牧去世，更一展台灣多元包容能力，將於9月26日至10月11日舉行。

2020台北詩歌節共策劃14場多元活動，包含與香港文化息息相關的開幕詩演出《說吧，香港》、詩與爵士樂交織的《爵士詩靈魂夜》、以原住民詩歌為題的《強碰・三合一——原住民詩與歌》、紀錄片《波濤最深處》首映等3場跨領域詩行動、10場多元議題的詩講座，還有串連實體及線上書店的書展，邀請民眾發現詩的美好。

文化局副局長陳譽馨表示，今年以「所以我們發光」為主題，在充滿疫情變數的現在，希望能以詩醞釀著一份火光，把這樣的熱力分享到全世界，邀請民眾秋天一起來參加這場詩歌饗宴。

策展人鴻鴻則分享了今年語言的多元性，不僅國語，更有客語、台語、粵語、原住民語等豐富的呈現；開幕詩演出《說吧，香港》更作為台北跟香港的連結，在這個時間點更凸顯其意義。

策展人楊佳嫻補充，2020年是動蕩的一年，楊牧、秀陶相繼離去，希望能弔念像光一樣照耀文壇的兩位重要前輩。也期望透過活動，讓女性、勞動、歷史的記憶等主題，以文學扮演著光源，照亮世界。

今年邀請當代台灣客語文學代表人物張芳慈擔任焦點詩人，將出席兩場專題講座《我／們的歌唱》與《女人潭中的暗流》。張芳慈表示，擔任焦點詩人如同用陌生的眼睛，重新看待熟悉的台北市，並引述卡爾維諾的名言：「喜歡一個城市不是在於這裡有七個或七十個奇景，而在於這個城市對你的問題給了答案。」

開幕演出《說吧，香港》將由廖偉棠的詩劇出發，邀請黃思農擔任導演及音樂統籌，與黃衍仁、曾韻方共同創作，及港台劇場表演工作者一同演出，帶領觀眾從重回19世紀初，一路返顧香港的重要時刻與生活變遷至今，藉由詩感受香港，並思索台灣的未來。本活動開放免費索票中，9/26將在中山堂中正廳登場。

跨領域詩行動《爵士詩靈魂夜》，用詩回應爵士樂給予這世界的溫暖與酷。將邀請爵士樂手與多位台灣詩人一起碰撞語言與音符間的火花。將於10月10日中山堂光復廳舉行，並於9月21日起在KKTIX開放線上索票，數量有限，索完為止，將視情況開放觀眾候補入場。

更多詳細活動訊息請上官方網站及臉書粉絲頁查詢。