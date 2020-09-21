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台灣桃園機場新任總經理　由副總但昭璧調升、預定22日上任

交通部證實，桃機現任總經理林祥生因個人因素，日前向交通部長林佳龍請辭。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/21 17:13
但昭璧現任桃機副總經理 (中央社檔案照片) 

但昭璧現任桃機副總經理 (中央社檔案照片) 

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）交通部今天(21日) 發布桃園國際機場公司人事令，桃機總經理由副總經理但昭璧調陞，他將在明天(22日) 桃機公司臨時董事會後上任。

但昭璧現年64歲，開南大學空運管理研究所碩士，歷任交通部民用航空局科長、中正國際航空站與桃園國際航空站組長、桃園國際機場公司組長、資深經理及副總經理等職務。

交通部說，但昭璧自2014年11月5日擔任桃機公司副總經理職務，任內連年獲ACI/ASQ與Skytrax國際評比佳績，另負責機場空側作業管理及安全管理系統、督導辦理國家關鍵基礎設施演練事宜等，績效卓著。未來將持續借重但昭璧專業，提升公司服務品質與營運效能，帶領桃園國際機場股份有限公司轉型升級為現代化的智慧型機場。

交通部證實，桃機現任總經理林祥生因個人因素，日前向交通部長林佳龍請辭。

旅遊業無薪假人數增加，交通部長林佳龍17日曾表示，希望立法院盡快審議紓困3.0預算，讓安心旅遊補助可以如期到10月底，未來也會用前瞻計畫及轉型升級協助旅行社。

林佳龍說，再來是透過前瞻計畫及轉型升級協助旅行社，目前國門仍有管制，在這種情況下旅行社要怎麼轉型升級，有與公協會密切聯繫，希望紓困3.0趕快通過，讓業者透過國旅還是有基本運作。

林佳龍也表示，長期來看，會配合中央流行疫情指揮中心的評估，結合相關國境管制鬆綁。
但昭璧
桃園機場
總經理
副總
林祥生

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