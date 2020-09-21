台北新板希爾頓酒店 首次線上旅展即刻開賣

全民瘋國旅!台北國際旅展ITF倒數一個月，台北新板希爾頓酒店搶先開賣，將所有暢銷商品一次囊括，推出的優惠最高可享25折。三間餐廳優惠饗不完。矚目新星為今年獲取亞太金獎名點獎的「青雅嫣紅鵝」，此次推出「嫣紅鵝六人合餐券」(一套8張)，原價超過8萬元，此次旅展優惠價只要48,184元，還加贈逸廊英式下午茶雙人券8張以及希爾頓客房住宿券乙張，包吃包住省最多。自助式餐廳「悅・市集平日餐券(一套10張)」贈送青雅中餐廳港式點心吃到飽乙張，旅展優惠價8,620元。

「悅・市集假日餐券(一套10張)」贈送青雅中餐廳嫣紅鵝合餐券乙張，旅展優惠價10,380元，等同於49折，相約團購最划算。位於酒店一樓的大廳酒吧「逸廊」推出英式下午茶雙人餐券(一套10張)10,200元，加贈單瓶紅酒券乙張。另外，送禮自用都絕對超值滿意的「餐廳現金券」，每張面額1,000元，每套10張販售，買一套就贈輕乳酪蛋糕(六吋)及3張1,000元現金券，買五套更加贈希爾頓客房住宿乙晚。對於正計劃十月連假或是來一場秋冬小旅行的旅客，希爾頓平日雙人住宿券3500元、親子(三床)房4,500元，都是無痛入手價。線上旅展開賣自即日起至10/29日止，詳情可洽詢專線(02)2958-3770。

「悅・市集」 台灣味主題 餐券即買即用

「青雅 中餐廳」亞太金獎 青雅嫣紅鵝六人合菜

「逸廊」 閨蜜相約食尚下午茶時光

喜歡美味的台灣街頭小吃卻擔心食安嗎?想逛個夜市卻汗如雨下嗎?台北新板希爾頓酒店讓你和家人吹冷氣迺市集!位於三樓的自助式餐廳悅・市集，於九月中旬打造「台灣味」主題，把黑白切、士林香腸、新竹炒米粉、蚵仔煎、龍鳳腿、魷魚羹都搬上餐檯。最具台灣指標性的飲品珍珠奶茶跟童年回憶花生糖冰淇淋捲與檸檬愛玉，全部懷舊上桌。「青雅嫣紅鵝」是亞太金獎名店青雅中餐廳的當家明星料理，選用台灣雲林在地飼養白羅曼鵝種，以重達5公斤肥鵝，搭配獨門配方（八角、蒜、桂皮、香葉及胡椒）醃製一晚，再風乾兩晚後，以多道工法（大火封油及中火慢烤一小時）燒製而成。

這次因應線上旅展推出的六人合菜內容包含了青雅手工開胃前菜四小蝶、豉椒醬蒸龍膽、上湯野菇鵝油浸時蔬及招牌嫣紅鵝三吃(京醬炒鵝鬆、韭黃銀芽爆鵝件、鵝骨酸菜湯泡飯)，飯後還有寶島鮮果盤，宴客大氣，三五好友相約聚餐也滿意。頗受網美好評的一樓大廳酒吧逸廊，白天時陽光從整面落地窗灑落，帶來整室的明亮，入夜後卻化身為風情萬種的迷人酒吧，正是與閨蜜、情人一同打卡暢聊的好地方。逸廊也搭上這次線上旅展熱潮，將熱銷的經典英式雙人下午茶組以套券方式販售。雙人英式下午茶十月起將更換全新菜色，風尚的草莓巧克力唇膏、時尚名媛喜歡的杏桃提包到異國風情的鹹點無花果配風乾火腿等9款精緻小品，搭配任選兩杯180元內(含)飲品，約個伴，愜意的以餐點來場味蕾的時尚秀。