921國際失智症日　失智年輕化不容忽視　台灣國健署：出現這些症狀要即早就醫

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）每年9月21日為「國際失智症日」，今年國健署委託台灣失智症協會舉辦一系列「德曼莎計劃」之活動，希望讓更多人知道，失智症是一種疾病現象而不是正常的老化，且有年輕化趨勢，唯有早期即時診斷及治療才能延緩退化。

國健署表示，「德曼莎」一詞取自失智症英文「Dementia」之音譯，並非一位真實存在的人，而是代表著失智者群體。為了提升年輕朋友們重視並了解失智症，今年特別與台灣失智症協會及Youtube「台客劇場」網紅合作，舉辦網路短片徵件活動，強調失智症是一種疾病而不是正常的老化現象，千萬別認為老了就會失智，而忽略就醫的重要性，透過早期即時診斷及治療才能延緩退化，讓長輩活得更健康。

「德曼莎計畫」核心精神為看見失智者的需要與價值而非他們的疾病，正向看待他們並適時給予協助。德曼莎計畫分為四大主軸，分別為「看見德曼莎」、「尋找德曼莎和認識德曼莎」、「遇見德曼莎」，以及四、「幫助德曼莎」。活動中將使失智者展現能力，幫助民眾理解失智者，並給予失智者適當協助，失智者也能貢獻社會！

國健署強調，失智症是一種疾病而不是正常的老化現象，千萬別認為老了就會失智，而忽略就醫的重要性。另外，統計發現約有1％年輕型失智症，由於病程長，年輕型失智症家庭更需要社會的支持與幫助。

其實失智症（Dementia）不是單一項疾病，而是一群症狀的組合(症候群)，它的症狀不單純只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能，包括有語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，這些症狀的嚴重程度足以影響其人際關係與工作能力。

國健署提醒，唯有透過早期即時診斷及治療才能延緩退化，若出現以下症狀，應及早就醫：記憶力減退影響生活、計畫事情或解決問題有困難、無法勝任原本熟悉的事務、對時間地點感到混淆、較難理解視覺影像和空間之關係、言語表達或書寫出現困難、判斷力變差和情緒和個性改變等。