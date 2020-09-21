台灣「國際影音平台」拍板交付中央社　行政院通過預算3877萬

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)文化部與公視先前鬧得沸沸揚揚的「國際影音平台」計畫於21日拍板，前導計畫將由中央社辦理，將以網路直播等方式放映，行政院已通過預算3877萬元。

文化部今（21）日宣布，將由財團法人中央通訊社（下稱中央社）辦理「109年國際影音串流平台」前導計畫，借重中央社在國內外新聞服務專業及國際新聞交流合作經驗，負責有關強化全球新聞網絡佈建、影音節目產製、營運團隊與組織規劃，以及影音平台技術規格建置等前期籌備工作。

中央社多次向文化部表達承接意願，並主動提案爭取，經文化部審慎評估，考量中央社組織任務即為促進國際對臺灣之瞭解，擁有新聞媒體專業及多國語言人才，且已有海外採訪網絡與布局之優勢基礎，針對中央社所提計畫，亦要求該社結合其他影音媒體產製，納入民間影音企製創意及專業人才等，在與中央社取得共識後，文化部認為所提計畫內容尚符合規劃方向，因此同意補助該社辦理本項前導計畫。

文化部表示，109年「國際影音串流平台」已獲行政院核定預算共計3877萬7000元，未來將以網路直播與隨選視訊等服務，此外，為維持國際影音串流平台之長期穩健發展，文化部已另向行政院提出「發展國際數位傳播計畫（110年－113年）」社會發展計畫並獲支持，以持續協助平台後續營運與內容產製等工作。

中央社強調，部分台灣媒體雖然經營英語報導，不過「原生性」英語新聞量太少，外國通訊社稿件通常占大部分版面，質量與國際媒體標準仍有差距，稱不上是具分量的英文媒體。

中央社說，不少外國政要常私下抱怨，台灣欠缺英文新聞報導，不但台灣內部事件看不清楚，也無法透過媒體訊息進行政府間與社會間的有效交流與對話，雙方經常「迷失在翻譯」裡。他們不斷建議台灣必須有英文資訊平台，不過建議一直被忽略，無法落實。

中央社表示，這些頻道除了向國際傳遞民生、旅遊等實用資訊，同時包含文化、新聞資訊，吸引觀光客，帶動地方創生發展外，也增加民眾學習英語的管道，提升國家的雙語能力。