嘉義中央廣場異國風 在台灣移工中秋聯歡一解思鄉愁

嘉義市移工中秋聯歡活動，越南新住民也穿著傳統服飾同歡(翻攝自嘉義市政府網站) 嘉義市移工中秋聯歡活動，越南新住民也穿著傳統服飾同歡(翻攝自嘉義市政府網站)

感受異國風情不用到國外，嘉義市中央廣場20日活動熱鬧滾滾，不但有來自印尼、越南、泰國及菲律賓等移工們的表演節目，還有美食、闖關及手作體驗活動；同時為了讓留在「嘉」感受中秋節氛圍的移工，也能體會有別於自己國家的文化，今日現場還舉辦剝柚子大賽，及手寫臺灣風景明信片等活動，讓參與中秋聯歡的移工及民眾們拉近彼此的距離。

嘉義市政府在中央廣場舉辦「秋越泰幸福 菲尼莫屬」-移工中秋聯歡活動，讓在臺的移工們也能感受到屬於華人的節慶氣息，嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長共襄盛舉，她特別用英文感謝移工朋友選擇嘉義市作為工作及生活的地點，希望大家在嘉義市居住的每一個日子都很愉快。

她進一步指出，歡迎所有的移工來到友善、熱鬧的嘉義市，不但填補人力需求缺口，協助減輕家庭照護的重擔，並共度傳統節慶。陳淑慧副市長表示，目前嘉義市移工朋友共有3,822人，謝謝大家讓嘉義市變得更美好。

她並提到中秋節是華人三大節日之一，圓圓的月亮代表光明的指引，也代表圓滿之意，在這個重要的節日邀請移工朋友們一起過節，希望讓大家感受到更多的溫暖並預祝中秋節快樂。

「秋越泰幸福 菲尼莫屬」活動熱鬧滾滾，雖然艷陽高照，仍吸引許多移工朋友共襄盛舉。陳淑慧副市長進行第一波法令有獎徵答後，隨即到各攤與移工朋友及市府宣導單位一起同樂，不但品嚐到茶葉蛋、搭配莎莎醬的玉米脆片，還親自體驗按摩舒壓，現場還有來自西班牙的朋友一起同樂。

攤位的內容充滿了多元的文化，有越南的中秋傳統燈籠製作、來自歐洲的蝶谷巴特的杯墊剪紙拼貼、泰國緞帶DIY、以及市府各單位的宣導小物介紹，樣樣都充滿了多元風情，讓在場的移工朋友領略各國文化的同時，也因為聯歡活動的團聚，得以一解思鄉愁。

活動的最高潮是精彩刺激的剝柚子大賽，參與的選手使出渾身解數，得到第一名的朋友獲得價值500元的禮卷，個個都開心的不得了。

嘉義市政府社會處指出，市府長期深耕移工及新住民的照顧與輔導，為讓遠渡重洋隻身來嘉打拚的朋友能很快的適應生活，不但會派員關懷訪視，並有1955專線提供諮詢服務，市府也經常辦理各項活動，如移工休閒聯誼、移工華語課程、新住民就業促進研習、新住民烘「陪」活動、國際移民系列活動-多元文化嘉年華園遊會等等，希望以多面向的服務管道，讓大家安心在嘉工作。（新聞轉載自新住民全球新聞網）