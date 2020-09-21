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配合2020「台灣設計展」　新竹市斑馬線從黑白變彩色

新竹市的彩色行人穿越道，以黃、藍、綠等三種色打造，鋪面防滑係數達65以上，高於交通部規範45，安全無虞，也盼鮮明視覺能提醒車輛減速並禮讓行人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/21 15:40
新竹市彩色行人穿越道線試辦計畫，已呈交通部核備，是以台灣設計展「Check in新竹－人來風」的黃、藍、綠主視覺作底色，結合行人走踏的白色...

新竹市彩色行人穿越道線試辦計畫，已呈交通部核備，是以台灣設計展「Check in新竹－人來風」的黃、藍、綠主視覺作底色，結合行人走踏的白色...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將於10月1日登場，今年主打整座城市都是展場，不僅在建築上有裝置藝術，連斑馬線都從黑白變彩色，近日將在多個路口鮮豔亮相。

市府同時希望藉由鮮明視覺設計提醒車輛減緩車速，禮讓行人，打造「行人最大」步行城市。（圖/新竹市政府)

新竹市長林智堅今(21)日透過新聞稿表示，台灣設計展將在國慶、中秋連假舉辦，是以2公里步行軸線串連2大展區架構呈現，讓整個城市都變成展場，民眾在步行參觀時都能發現處處有驚喜。

林智堅表示，搭配此次設計展的「彩色行人穿越道線」已搶先在今天曝光，民眾若行經東門圓環，就可看見色彩鮮明的白、黃、藍、綠幾何形狀鋪面，盼藉由鮮明視覺設計提醒車輛減緩車速，禮讓行人，打造「行人最大」的步行城市。

彩色行人穿越道線也將陸續在新竹公園的公竹路、公園路口登場。

新竹市政府產業發展處表示，彩色行人穿越道線試辦計畫，上月已呈交通部核備，是以台灣設計展「Check in新竹－人來風」的黃、藍、綠主視覺作底色，結合行人走踏的白色枕木紋設計上皆符合交通標誌標線號誌設置規則相關規範。

新竹市政府交通處則表示，經雨天測試，彩色行人穿越道線鋪面材質防滑係數為65以上，高於交通部規範防滑係數BPN值45，車輛行駛安全無虞。

新竹市政府同時提醒，9月起加強「道路交通安全規則」、「道路交通處罰條例」等，「禮讓行人」執法，若汽機車不禮讓行人，最高可罰新台幣3600元。盼以彩繪斑馬線提醒車輛留意行人，駕駛人行經路口應禮讓行人並減速通過。

圖/新竹市政府

圖/新竹市政府
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