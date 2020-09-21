配合2020「台灣設計展」　新竹市斑馬線從黑白變彩色

新竹市彩色行人穿越道線試辦計畫，已呈交通部核備，是以台灣設計展「Check in新竹－人來風」的黃、藍、綠主視覺作底色，結合行人走踏的白色... 新竹市彩色行人穿越道線試辦計畫，已呈交通部核備，是以台灣設計展「Check in新竹－人來風」的黃、藍、綠主視覺作底色，結合行人走踏的白色枕木紋 (圖/新竹市政府)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將於10月1日登場，今年主打整座城市都是展場，不僅在建築上有裝置藝術，連斑馬線都從黑白變彩色，近日將在多個路口鮮豔亮相。

市府同時希望藉由鮮明視覺設計提醒車輛減緩車速，禮讓行人，打造「行人最大」步行城市。（圖/新竹市政府)

新竹市長林智堅今(21)日透過新聞稿表示，台灣設計展將在國慶、中秋連假舉辦，是以2公里步行軸線串連2大展區架構呈現，讓整個城市都變成展場，民眾在步行參觀時都能發現處處有驚喜。

林智堅表示，搭配此次設計展的「彩色行人穿越道線」已搶先在今天曝光，民眾若行經東門圓環，就可看見色彩鮮明的白、黃、藍、綠幾何形狀鋪面，盼藉由鮮明視覺設計提醒車輛減緩車速，禮讓行人，打造「行人最大」的步行城市。

彩色行人穿越道線也將陸續在新竹公園的公竹路、公園路口登場。

新竹市政府產業發展處表示，彩色行人穿越道線試辦計畫，上月已呈交通部核備，是以台灣設計展「Check in新竹－人來風」的黃、藍、綠主視覺作底色，結合行人走踏的白色枕木紋，設計上皆符合交通標誌標線號誌設置規則相關規範。

新竹市政府交通處則表示，經雨天測試，彩色行人穿越道線鋪面材質防滑係數為65以上，高於交通部規範防滑係數BPN值45，車輛行駛安全無虞。



新竹市政府同時提醒，9月起加強「道路交通安全規則」、「道路交通處罰條例」等，「禮讓行人」執法，若汽機車不禮讓行人，最高可罰新台幣3600元。盼以彩繪斑馬線提醒車輛留意行人，駕駛人行經路口應禮讓行人並減速通過。

圖/新竹市政府

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