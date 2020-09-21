台灣嘉義宣信國小新住民語文樂學 親子一起學越語共跳扇子舞

嘉義市宣信國小因應南向政策申請新住民語文樂學計畫，特9月20日舉辦新住民語文樂學計畫學習成果展，並以「深耕在地 喜”越”國際」為主題，鼓勵新住民認識在地社區特色並完成南田古道的越語地圖，透過親子共學在快樂的氛圍中學習越南語、美食、服裝及鄉土民情。

宣信國小校長黃金木表示，新住民子女在本校的學生比例約8％，長期觀察新住民二代的學習表現不凡，越語指導老師陳竹莉及阮青竹及陳金鳳及金玉四位老師，都非常的熱心與認真，孩子與家長都非常喜歡來學習。

本次課程中也結合了社區教育-古道歷史與社區營造，讓新住民更了解這一塊土地及先人胼手胝足的努力歷程，透過導覽後親子共同繪製南田古道的越語地圖。

新住民老師們表示，能在臺灣教授自己的母國語言其實非常的興奮，也感謝嘉義市教育處對族群認同與多元包容，在課程進行中爸爸們也一同來學習越南語，對孩子語文的優勢力深表認同並提早培力，也為國家南向政策外交人才奠定豐厚的基礎。

因為家人共同學習越語，營造出家庭成員間共同話題與和樂的氛圍。我們在本次的學習成果中，讓孩子以越南語述說越南的童話及民間故事，還有扇子舞蹈表演及豐富的越南美食，分享學習成果。葉佳怡同學說，回家能跟媽媽說越語的經驗很特別，跟媽媽回越南可以跟外婆及家人對話也很高興，外婆對我會說越南語也感到很驚訝、很開心！（新聞轉載自新住民全球新聞網）