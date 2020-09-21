台灣金馬影展《返校》電視劇搶先看　創投會議11月揭曉得獎名單

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 金馬創投首度增設劇集項目今日揭曉入圍名單，深受歡迎的校園驚悚《返校》劇集也名列其中，金馬影展更將搶先放映讓觀眾搶先看。

金馬創投會議今年首度增設劇集（Series）項目，今（21）日揭曉本屆入選的13件企劃，包括金馬獎得主陳果、程偉豪、傅凱羚、王登鈺，香港金像獎得主黃綺琳，金鐘獎得主林君陽、陳慧翎、傅天余、吳洛纓、姜瑞智、曾英庭、詹傑的企劃都在名單之列。

其中，備受矚目的公視《返校》劇集也將在本屆金馬影展搶先曝光，其為改編自赤燭遊戲開發遊戲《返校》，描述遊戲結局30年後故事。

電影《返校》去年勇奪金馬獎五項大獎，由公共電視出品，蘇奕瑄、莊翔安與劉易三位新銳導演共同執導的《返校》劇集，延伸展開全新劇情，描述翠華中學女學生方芮欣墜樓身亡，直到30年後，一名轉學生意外闖入禁地，遇見被封印的鬼魂，當她揭開當年悲劇真相，塵封已久的記憶與恐懼也將捲土重來。金馬影展將在大銀幕搶先放映兩集，讓觀眾先睹為快。

本屆金馬創投會議增設劇集（Series）企劃消息一出，便吸引上百件企劃報名，最終13件脫穎而出，囊括奇幻、愛情、喜劇、驚悚、犯罪、動作、科幻、冒險、家庭等各種類型。包括陳果、錢小蕙製作、陳迪凱導演的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》，《我們與惡的距離》導演林君陽與林文龍合導的《29張當票》，《最後的詩句》導演曾英庭的《醫學系在幹嘛》，《血觀音》監製劉蔚然製作的《刑警教父》，《疑霧公堂》製作人陳思宇帶領的《冥核》，以及金馬獎最佳動畫短片得主王登鈺與金鐘編劇詹傑攜手的動畫劇集《秘密耳語》。

《紅衣小女孩》、《目擊者》導演程偉豪將與金馬獎最佳改編劇本得主傅凱羚合作《詐欺先生》，《翻牆的記憶》姜瑞智與金鐘編劇吳洛纓合作《我願意》，《你的孩子不是你的孩子》導演陳慧翎的《祝妳幸福》、《花甲男孩轉大人》導演李青蓉的《我的意外女兒》、《我的蛋男情人》導演傅天余的《濕身》，《切小金家的旅館》導演林冠慧的《魑魅魍魎》，女性創作者可謂大放異彩。去年以《金都》入圍金馬獎新導演的香港新銳黃綺琳也將擔任《心房治療師》的編劇。

金馬創投會議特別與文化內容策進院合作，入選的台灣劇集企劃案將可以於金馬創投會議後繼續參加「2020創意內容大會：市場交易暨創投媒合」，於大會期間協助媒合投資人，並提供相關國際合製等內容開發方案，以擴大企劃能見度，文策院將協助入選劇集企劃多元媒合，加速企劃的完成。

2020金馬創投會議將於11月16日至11月18日於台北盛大舉行，得獎名單11月18日於閉幕典禮公布。