台灣移民署結合跨機關網絡 共同為新住民福祉發聲

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署臺中市第二服務站於21日在臺中市豐原區「臺中市總工業會」舉辦「109年度新住民關懷網絡會議」，臺中市政府及轄內各NGO團體代表皆踴躍出席。

會中透過新住民家庭支持經驗分享、臺中市婦女福利介紹、109年中央政策性專案、新住民議題專題演講及各項提案討論增進單位業務上交流，異體同心共同為新住民創造更好的福址與發展。當日適逢921「國家防災日」，會中亦進行地震避難防災演練，強化緊急應變能力，提醒新住民居安思危防災觀念。

臺中市第二服務站表示，移民署針對新冠肺炎政府防疫措施、便民多元支付、新住民培力發展資訊網站、我們一家人節目，還有明年1月2日起即將開始換發新式統一證號的相關配套措施、通譯人才資料庫的利用、跨國(境)婚姻媒合常見違法案例及新住民發展基金等相關提案，特別邀請移民署專員陳志怡為大家說明，讓現場的網絡夥伴們深入瞭解移民署為新住民所推動的相關政策與規定，相關提案討論氣氛熱絡，公私部門一同為新住民福祉而努力的心凝聚在一起，強化了關懷網絡的力量。

服務站站主任王驥表示，移民署一向對新住民在臺的生活關懷不遺餘力，公私部門積極參與網絡會議足見對新住民的重視，今日適逢921「國家防災日」也是聯合國明定的「國際和平日」(International Day of Peace)，聯合國主張「追求和平、捍衛自由民主與人權，願意以民間立場與力量，主動承擔國際社會的義務和責任。」因此，各網絡單位緊密的連結在今日顯得別有意義，期望共同努力打造新住民安居樂業的友善環境。