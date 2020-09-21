【千呼萬喚】台灣威力彩15.6億頭獎台北得主終現身　並非傳說中的台新金員工？！　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台彩公司表示，史上最高新台幣31.2億元威力彩頭獎的另一名頭獎得主已現身領獎。綜合媒體報導，這個開在北市大安區的頭獎，由一名北市70歲退休女性中獎，她是1人獨資，並非集資包牌，她也很沉得住氣，決定等相關新聞熱度降低之後，才出面領獎。

今年7月27日威力彩開出史上最高31.2億元頭獎，由兩注均分，各得15.6億元，台彩表示，日前於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已於8月17日完成領獎。另一位於台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人，近日也完成領獎。

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台彩公司表示，北市大安區中獎人為台北市人，女性，退休人士，平時就經常購買大樂透及威力彩，購買地點不固定，喜歡到不同投注站試試手氣，前往外地旅遊或拜拜看到投注站也會購買，對包牌方式很熟悉。

不過當初有傳言稱，中獎人是台新銀行法金部門同仁的10名員工合資中獎，連當事人照片都在網路流傳，結果完全不是那麼回事？！據悉這位得獎者也強調，沒有子女在金融機構任職。

台彩指出，這位中獎人是因威力彩頭獎上看31億元，因此花5600元，用電腦選號包牌第一區7個號碼與第二區1至8號，結果對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為15億8980萬807元。

中獎人表示，過去最高曾中威力彩肆獎2萬元，以往習慣是買完彩券後隔一段時間才對獎，這次開獎當天看到新聞播報威力彩開出頭獎，於是用台彩APP對獎，對中後簡直不敢相信；雖然中獎人當晚就知道中獎，但仍隔了一段時間來領獎。

台彩表示，中獎人表示，是因為7月底新聞事件吵得沸沸揚揚，考慮比較多，等新聞降溫後才出面領獎，這段期間中獎彩券是放在書桌的抽屜裡。

台彩指出，中獎人中獎後最想做的事是到廟裡拜拜，獎金預計用於置產、儲蓄、投資與做公益，自認會中獎，主因平常就有小額捐款常做好事，也相信買彩券就是在做好事，中獎後會維持平常生活。

台彩表示，中獎人共捐出2000萬元做公益，其中1500萬元捐贈給中國信託慈善基金會統籌運用並分配給其他社福團體，300萬捐贈給中華社會福利聯合勸募協會，100萬捐贈給臺灣基督教門諾會醫療財團法人，100萬捐贈給財團法人紙風車文教基金會；此外，也包給開出頭獎的「彩盈寶彩券商行」80萬紅包。

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