你敢用嗎？南韓心理驚悚動畫《整容液》諷外貌至上主義　登台灣新片票房冠軍

電影《整容液》奪下台灣新片票房冠軍(圖/采昌國際)
電影《整容液》奪下台灣新片票房冠軍(圖/采昌國際)
(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)消脂、隆鼻、雙眼皮，全靠這一瓶？南韓心理驚悚電影《整容液》改編人氣漫畫，講述恐龍妹不擇手段改變容貌的恐怖故事，瞬間成為觀眾新惡夢一舉奪下台灣新片票房冠軍，更成為台灣影史首部勇奪新片票房冠軍的南韓動畫。
變美之後，就會有人愛了嗎？
電影劇照(圖/采昌國際)
神奇的「整容液」只要20分鐘，就能變身女神或男神，你敢用嗎？整容在南韓有如家常便飯，但這部由趙慶薰執導《整容液》恐將成為新惡夢，改編超人氣網路漫畫，透過如同雲霄飛車般的劇情，編劇深具洞察力地諷刺「外貌至上主義」的南韓社會，更同時批判「網路罷淩」歪風，其隱藏在整容背後的恐懼與驚奇更揭露演藝圈潛規則。
該片耗時六年打造，因為獵奇的主題，並融入懸疑、奇幻、犯罪等多種元素，獲諸多國際影展邀約放映，希臘權威影評人Panos Kotzathanasis大讚：「《整容液》是近年看過最棒的韓國動畫片之一，更是年度最佳影片之一。」歐洲獨立動畫網站「Zippy Frames」：「導演在尋找美麗及其後遺症方面，刻畫出一個扣人心弦的故事。」美國影評網站「Cinema Escapist」：「本片傳達出讓人毛骨悚然的訊息！」南韓指標性網站「NAVER電影」更給予9.12超高評分（滿分為10分），值得觀眾進戲院一探究竟。
許多沒讀過原著的觀眾嚇到腿軟，看完後直呼：「人生首次看到這麼離奇恐怖的故事！」、「超寫實反映當代社會樣貌！」
《整容液》描述女主角因為使用整容液後，搖身一變成為女神，之後所經歷的恐怖怪談。尤其原本聲音粗獷的女主角，使用後不僅有「漂亮的外貌」，更戲劇化地出現「漂亮的嗓音」，讓觀眾直呼整容液竟然連聲音都可以調整？
擔任女主角配音聲優的文南淑，一直也是韓版《哆啦A夢》系列當中，為「哆啦A夢」配音的聲優，是能駕馭多種不同聲音的實力派老手。這回，她充滿戲劇性地表現出女主角在整容前的粗獷，以及整容後的細緻嗓音。此外，片中替女主角操刀整容手術的手術師聲優趙玄正，同樣也是韓版《哆啦A夢》系列當中，為「靜香」擔任配音的聲優。
本片在南韓也持續熱映當中，並在當地疫情嚴峻的情況下，始終維持在票房前五名位置。就連原著作者吳城垈也抽空觀賞，並大讚這部改編動畫：「在整容手術的場面中，出現非常奇特的氛圍。因為是會動的動畫，所以更加讓人震撼。這讓我當時感覺已經不是原著作者，而是一位普通觀眾。作為恐怖動畫電影，本片呈現出嶄新的嘗試與新鮮感。」
本作由全球高人氣恐怖漫畫《奇奇怪怪》經典篇章改編，更多精彩故事每週五於LINE WEBTOON連載中。欲知本片最新消息，請上電影官方部落格與臉書粉絲團查詢。
電影預告(影/Youtube)