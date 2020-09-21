你敢用嗎？南韓心理驚悚動畫《整容液》諷外貌至上主義　登台灣新片票房冠軍

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)消脂、隆鼻、雙眼皮，全靠這一瓶？南韓心理驚悚電影《整容液》改編人氣漫畫，講述恐龍妹不擇手段改變容貌的恐怖故事，瞬間成為觀眾新惡夢一舉奪下台灣新片票房冠軍，更成為台灣影史首部勇奪新片票房冠軍的南韓動畫。

變美之後，就會有人愛了嗎？



電影劇照(圖/采昌國際)

神奇的「整容液」只要20分鐘，就能變身女神或男神，你敢用嗎？整容在南韓有如家常便飯，但這部由趙慶薰執導《整容液》恐將成為新惡夢，改編超人氣網路漫畫，透過如同雲霄飛車般的劇情，編劇深具洞察力地諷刺「外貌至上主義」的南韓社會，更同時批判「 網路罷淩」歪風，其隱藏在整容背後的恐懼與驚奇更揭露演藝圈潛規則。

該片耗時六年打造，因為獵奇的主題，並融入懸疑、 奇幻、犯罪等多種元素， 獲諸多國際影展邀約放映，希臘權威 影評人Panos Kotzathanasis大讚：「《整容液》是近年看過最棒 的韓國動畫片之一，更是年度最佳影片之一。」歐洲獨立動畫網站「 Zippy Frames」：「導演在尋找美麗及其後遺症方面，刻畫出 一個扣人心弦的故事。」美國影評網站「Cinema Escapist」：「本片傳達出讓人毛骨悚然的訊息！」 南韓指標性網站「NAVER電影」更給予9. 12超高評分（滿分為10分），值得觀眾進戲院一探究竟。

許多沒讀過原著的觀眾嚇到腿軟，看完後直呼：「 人生首次看到這麼離奇恐怖的故事！」、「超寫實反映當代社會樣貌！」

《整容液》描述女主角因為使用整容液後，搖身一變成為女神， 之後所經歷的恐怖怪談。尤其原本聲音粗獷的女主角， 使用後不僅有「漂亮的外貌」，更戲劇化地出現「漂亮的嗓音」， 讓觀眾直呼整容液竟然連聲音都可以調整？

擔任女主角配音聲優的文南淑，一直也是韓版《哆啦A夢》 系列當中，為「哆啦A夢」配音的聲優， 是能駕馭多種不同聲音的實力派老手。這回， 她充滿戲劇性地表現出女主角在整容前的粗獷， 以及整容後的細緻嗓音。此外， 片中替女主角操刀整容手術的手術師聲優趙玄正，同樣也是韓版《 哆啦A夢》系列當中，為「靜香」擔任配音的聲優。

本片在南韓也持續熱映當中， 並在當地疫情嚴峻的情況下，始終維持在票房前五名位置。 就連原著作者吳城垈也抽空觀賞，並大讚這部改編動畫：「 在整容手術的場面中，出現非常奇特的氛圍。因為是會動的動畫， 所以更加讓人震撼。這讓我當時感覺已經不是原著作者， 而是一位普通觀眾。作為恐怖動畫電影， 本片呈現出嶄新的嘗試與新鮮感。」

本作由全球高人氣恐怖漫畫《 奇奇怪怪》經典篇章改編，更多精彩故事每週五於LINE WEBTOON連載中。欲知本片最新消息，請上電影官方部落格與臉書粉絲團查詢。



電影預告(影/Youtube)