台灣國家防災日模擬台南6.9地震 蔡英文總統：落實對重大災害的預防和整備

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）921是台灣國家防災日，內政部今(21)日結合中央、地方政府、軍方及民間團體逾1,300人，在台南模擬「中洲構造」發生規模6.9地震的救災演練，蔡英文總統表示，防救災工作「沒有最好，只有更好」，只有保持警覺、不斷精進，才能提升應變能力，讓台灣更有韌性，更可以克服種種難關。

蔡英文總統還說，今天是921國家防災日，除了要紀念在21年前地震傷亡的人員，更要不時警惕自己，落實對重大災害的預防和整備。尤其現在全球都面臨到極端氣候或疫病的威脅，複合式的災害越來越多。在這樣的環境下，如何做好準備、提升韌性，是國家和社會必須共同面對的課題。這也就是為什麼在國家防災日的今天，要結合政府和民間單位，進行大規模的救災動員演練。

照片由總統府提供

今日演練動員19縣市、13個中央部會署、5大電信業者、各民間團體公司，共1,300餘人、174車、C130運輸機及空勤直升機各1架次，完整展現了台灣防救災能力。

內政部消防署表示，有研究顯示台南市中部地帶往南延伸至北高雄阿蓮區的中洲孕震構造，未來30年內發生規模6.9地震機率達24%。未來50年內發生規模6.5以上之直下型地震機率高達52%。因此初步推估，一旦中洲構造發生規模6.9地震，恐造成南部地區約600人死亡、1萬2,000餘棟建築物倒塌的嚴重災情。

為此，今天的演練項目包括一開始動員集結各救災部隊，進駐於台南市及高雄市的開設救災支援集結據點，再接續進行大規模震災人命搜救指管，評估、搜索及救援作業，模擬通訊中斷下建立緊急資通訊及視訊演練，並有國家級災難醫療救護隊（DMAT）災害緊急醫療應變實作演練及環境事故專業技術小組戰力展示等項目。

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內政部表示，21年前的921大地震，造成2,415人死亡、10萬餘棟建物倒塌。這些年來雖未再遭遇如此大規模的震災，政府仍努力推動各種防救災措施，建構全國災害防救體系及應變機制、強化整體災害應變效能。

921震災這樣大規模災害威脅，始終存在，也隨時可能發生，明(2021)年將持續辦理東部大規模地震消防救災演練，透過平時強化救災演練與整備，以備災時能有效迅速應變，將損傷降到最低。

內政部提醒國人注意大規模地震的威脅， 平時就要留意各類防災資訊、做好家具固定、準備3日糧食飲用水、 掌握附近避難收容處所位置，備妥避難包， 並與家人做好避難及緊急聯繫的約定。

照片由總統府提供

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