不限市民 「台北通」APP整合4功能打造便利生活圈

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）台北市政府推出的「台北通TaipeiPASS」手機APP，自9月14日起整合台北卡3.0卡證服務，串聯北市府各項線上服務，會員資格將不限台北市民，只要是在台北生活圈的民眾皆可下載使用。北市資訊局期盼藉由台北卡3.0的升級版，打造舒適的便民環境，實現以人為本的智慧城市理想。

北市府資訊局說，「台北通TaipeiPASS」包含4大應用面向分別是「卡證」、「服務」、「帳單」、「優惠」。在「卡證」服務將多張實體卡證，如:台北卡、圖書借閱服務等整合成虛擬卡，當市民進入圖書館只要透過手機APP即可借閱書籍。另外是在防疫期間為落實實名制，只要掃台北通QRCode就可便利完成登記入場。

在「服務」面向整合Hello Taipei市政陳情、福利適算、探索台北地圖等，藉由單一入口直接連結各項市府線上服務，民眾可利用福利適算功能，至相關平台申請福利項目。「帳單」則結合智慧支付平台，使用電子支付繳納公規費，如公有停車費、地方稅費與學雜費，亦可快速查找個人帳單並選擇多元支付工具，如悠遊付、街口支付或LINE Pay等繳納。「優惠」則是提供商店折扣，包含市府場館及和北市內超過600家特約商家，只要至指定地點消費並出示台北通TaipeiPASS中的優惠券，即刻享有優待。