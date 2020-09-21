台灣原住民立委高金素梅•因肺部問題將開刀　9/21起向立法院請假一個月

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）無黨團結聯盟立委高金素梅表示，自今天(9/21) 起，她將請假一個月。因為去年(2019) 發現肺部有些問題，兩週前檢查，醫療小組決定開刀摘除，她已排定今天住院，23日開刀，10月19日銷假上班，大家將會看到恢復日常的她。

立法院教育及文化委員會，今年5月18日上午在立法院舉行原住民族學校法草案公聽會，由立委高金素梅（後中）主持會議，邀請學者專家共同討論。中央社

高金素梅上午在臉書粉絲團發文指出，從今天起，她要告假一個月。她表示，21年前，她肝腫瘤開刀，祖靈留住她，為人民服務、為族人同胞服務。21年後的今天，她要再度向大家告假一個月。

她指出，去年1月初，發現肺部有些問題，1年半來，用幹細胞療法。兩週前的檢查，醫療小組決定開刀摘除，預計休養一個月。

高金素梅表示，她已排定今天住院，23日開刀，住院一週後回家休養，自今天起，她要向立法院請假一個月，10月19日就會銷假回立法院開會。這一個月，她的辦公室團隊代理一切事務，一個月後，大家將會看到恢復日常的她。

立法院23日將舉行各委員會召委選舉，由於高金素梅請假，教育及文化委員會的召委選舉也將出現變化。目前教育及文化委員會共有14席立委，民進黨8席、國民黨5席及民眾黨1席，上會期召委是經推舉產生。新會期因高金素梅請假，國民黨若要順利取得1席召委，必須爭取民眾黨立委高虹安的支持，否則召委將由抽籤產生。

中央社引述國民黨立法院黨團總召林為洲受訪表示，因為之前就有聽說，所以上週五在立法院院會時就有特別向高金素梅表達鼓勵。就他的了解，這是早已排定的手術，只是剛好碰到召委選舉，有一點傷腦筋，不過他還是向高金素梅表達，「身體為重，不用擔心，國民黨自然會想辦法」。