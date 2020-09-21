暖化下關鍵角色 台灣特生中心：東方蜜蜂可望維持生態系的安定性

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全球氣候變遷影響下，地球生態環境受到改變，嚴重威脅到許多野生動物的生存，包括蜜蜂。行政院農業委員會特有生物研究保育中心表示，台灣本土的東方蜜蜂(Apis cerana) 是自然生態系中重要的授粉昆蟲之一，也具有隨環境變化而調適的能力，有機會對抗暖化現象。

蜜蜂是幫助植物與作物授粉的功臣，對生物多樣性與人類社會均有重大的貢獻。特生中心參考國外的研究案例顯示，氣候變遷可能會造成許多蜂種面臨生存危機，然而，少數則能隨環境的變化調適，東方蜜蜂就是其中一種。

然而在台灣，常見的蜜蜂還有從國外引進飼養的西方蜜蜂(Apis mellifera)，近年在高雄地區也發現可能隨船運而來的東南亞小蜜蜂(Apis florea)。特生中心的研究人員於是模擬氣候變遷是否會影響物種的分布，並採用電腦模型預估直至2070年代，無論是低度或重度暖化的氣候情境，適宜台灣東方蜜蜂生長的棲地面積均有所增加，有助其擴張族群分布。

研究結果發現，相較於西方蜜蜂，東方蜜蜂不僅更耐低溫，在極高溫的狀態下，也有較佳的耐受性，故面對全球均溫不斷攀升的現象，東方蜜蜂對於生態系的安定性維持，將扮演著更關鍵的角色。

東方蜜蜂。(照片：特生中心提供/張仁川拍攝)

東方蜜蜂。(照片：特生中心提供/張仁川拍攝)