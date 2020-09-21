台灣教育部「技能精進計畫」強化新二代職場競爭力

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部國教署為輔導新住民子女強化職場競爭力，近年大力推動「新住民子女職業技能精進計畫」，鼓勵學校結合區域就業市場需求，辦理特定技能訓練課程。獲得許多學校響應。規劃專業的課程加上校外業界師資，讓新住民學生強化專業職能、軟性技能及創新能力，對提升就業力有很大幫助。

教育部國教署表示，新住民來到臺灣後，由於語言文化的差異，除本身生活適應的挑戰，其子女在教育學習方面也需要更多關懷與支持。

彰化縣達德商工自啟動計劃以來，結合彰化在地知名的織襪產業豐富資源，透過學校老師和業師指導，鼓勵新住民學生學習織襪機操作技術、維修等技能，甚至結合程式設計，讓學生設計各種創新的織襪圖案，從做中學，且跨領域學習，逐漸培養紮實的專業技能，學生對未來從事相關產業也更有信心與願景。

國立苗栗農工則是結合在地農特產品規劃西點蛋糕與中式麵食等技術課程，開發具有地方特色的桐花酥，甚至將新住民飲食文化所使用的香料，製成具有南洋風味的香蘭戚風蛋糕捲，讓新住民學生培養推陳出新能力的同時，也對新住民飲食文化有更深的認識，並累積未來在職場上的創新能力。

「新住民子女職業技能精進計畫」對象以技術型高級中等學校及高級中等學校設有專業群、科（含進修部、實用技能學程以及建教合作班），或綜合高中專門學程的在學新住民學生為優先，若有剩餘名額，再依序提供弱勢學生、一般學生參與。