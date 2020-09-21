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熱帶低壓生成向北行 25日起北台灣天氣稍涼

在天氣預報部分，氣象專家吳德榮說，22、23日各地多雲時晴，花東偶有局部短暫陣雨、南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有「輻射冷卻」的貢獻，而明顯偏涼。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/21 09:48
圖片載自<a href="https://www.cwb.gov.tw/V8/C/P/Typhoon/TY_NEWS.html" target="_blank">中央氣象局</a>網站

圖片載自中央氣象局網站

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央氣象局今(21)日發布，今天凌晨2時的熱帶性低氣壓(T.D.)已生成，目前中心位置在北緯 24.4 度，東經 134.7 度，以每小時7公里速度，向北進行，氣象專家吳德榮表示，經過美國系集模式(GEFS)模擬顯示，預估其路徑很接近日本東部陸地。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今(21日)晨北部山區及東半部有局部零星降雨。根據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日鋒面東移，西半部好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫陣雨，南部午後有局部短暫雷陣雨機率。

在天氣預報部分，吳德榮說，22、23日各地多雲時晴，花東偶有局部短暫陣雨、南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有「輻射冷卻」的貢獻，而明顯偏涼。

另外，24日會有另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼；北部、東半部有局部陣雨或雷雨；中南部亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後山區的機率較高。

25日鋒面東移，西半部好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫陣雨，南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。週五起北台灣天氣稍涼，中南部白天微熱、早晚稍涼。

26、27日另一股東北風南下，迎風面大台北及東半部局部短暫雨的機率。
熱帶性低氣壓

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