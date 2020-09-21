快訊!【台灣SOGO經營權案】立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇涉收賄　北檢依貪污治罪條例起訴12人

台灣台北地方檢察署偵辦立法委員蘇震清（左起）、廖國棟、陳超明與趙正宇疑涉收賄案，21日偵查終結，4名現任立委被依貪污治罪條例起訴。（中央社... 台灣台北地方檢察署偵辦立法委員蘇震清（左起）、廖國棟、陳超明與趙正宇疑涉收賄案，21日偵查終結，4名現任立委被依貪污治罪條例起訴。（中央社檔案照片）

更新時間: 2020-09-21 11:22

首次發稿: 2020-09-21 09:30

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台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍（圖）上午召開記者會說明。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣台北地方檢察署偵辦立法委員蘇震清、廖國棟、陳超明與趙正宇疑涉收賄案，今天(21日) 偵查終結，4名現任立委被依貪污治罪條例起訴，北檢於上午10時召開記者會說明。

根據中央社，台北地檢署今依涉犯貪污治罪條例起訴包括現任、卸任立委及行賄者、白手套等共12人，陳唐山罪證不足獲不起訴。

被起訴者

■國民黨立委廖國棟(涉收賄790萬)。

■民進黨立委蘇震清(6年涉收賄2580萬) 。

■國民黨立委陳超明。

■無黨籍立委趙正宇 (涉嫌收受殯葬業者賄賂，原交保改羈押)。

除了蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明外，被起訴者還包括蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、陳超明辦公室主任梁文一、前太流負責人李恆隆、是知管理顧問公司總經理郭克銘、趙正宇辦公室主任林家騏、趨勢民調總經理吳世昌。

緩起訴者

統領百貨第二代翁華利及涉嫌貪污罪部分，北檢予緩起訴處分；

不起訴者

陳唐山等人被控涉及貪污罪部分，檢方予不起訴處分。

本案原強制處分內容、偵結情形及起訴被告所犯法條、犯罪所得一覽表 (資料來源: 台北地檢署)

(以上表格資料來源: 台北地檢署)

檢調獲報，前太流公司董座李恆隆自102年起涉嫌行賄陳超明等人，施壓經濟部官員修正公司法第9條。北檢7/31搜索約談前太流公司董座李恆隆及國民黨立委陳超明、廖國棟、無黨籍趙正宇、民進黨蘇震清、前立委陳唐山、徐永明等相關涉案人，並陸續收押或交保。

檢調調查，李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

另外，趙正宇涉嫌透過郭克銘收受寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信賄賂，施壓營建署，將位於陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，並變更為殯葬用地。檢調在趙正宇家中查扣新台幣920萬元。

北檢7月31日指揮調查局兵分65路搜索，並約談63人到案，訊後聲押李恆隆、郭克銘、蘇震清、廖國棟、陳超明等多人獲准。

北檢襄閱主任檢察官陳玉萍上午在記者會中說明:

本案經臺北地檢署檢察官指揮法務部調查局北部地區機動工作站調查多年，見事證明確，於民國109年7月31日由主任檢察官7位率同位檢察官27位，指揮檢察事務官、法務部調查局北部、南部、東部地區機動工作站、臺北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處及基隆市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣等調查站之調查官共計230餘位，持臺灣臺北地方法院核發之搜索票至被告蘇姓立法委員等人之立法委員國會辦公室及位在基隆市、臺北市、新北市、桃園市、苗栗縣、高雄市、 屏東縣、臺東縣等地之住處及辦公室共65處執行搜索，扣得帳冊、電磁紀錄及疑似賄款之現金。 本案偵辦期間，訊問被告及證人共計191人次，搜索3次共71處，函詢55家金融機構查核20人之金融帳戶，向各有關單位函查相關資料7筆，利用臺北地檢署數位採證室採證數位 裝置（行動電話、筆記型電腦、隨身硬碟）共計15具。

綜合《自由》與中央社報導，4名涉案立委今(9/21) 上午將移審法院，因立法院已於上週五(9/18) 開議，4人移審台北地院後，須徵得立院同意才能續押。

台北地方法院指出，依據審判獨立，法官會妥當適用憲法規定。

若立法院不同意，律師林俊峰認為，須交由司法院大法官會議解釋來處理。

截至9/11為止，疑涉案人員遭羈押者共9人

■無黨籍立委趙正宇 (涉嫌收受殯葬業者賄賂，原交保改羈押)。

■趙正宇辦公室主任林家騏。

■國民黨立委廖國棟(涉收賄790萬)。

■廖國棟辦公室主任丁復華。

■民進黨立委蘇震清(6年涉收賄2580萬) 。

■蘇震清辦公室主任余學洋。

■國民黨立委陳超明。

■前太流公司負責人李恆隆(涉嫌行賄，法官9/11裁定1000萬元交保)。

■是知管理顧問公司總經理郭克銘(政治公關白手套)。

截至8/8為止，疑涉案人員交保者部分名單包括

■ 前立委徐永明(涉嫌收賄200萬元以召開公聽會)80萬元交保。

■ 前立委陳唐山50萬元交保

■展雲企業董事長鍾克信100萬元交保

■寶塚公司負責人陳明瀚30萬元交保

■陽明山國家公園管理處處長劉培東5萬元交保。

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