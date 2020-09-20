台灣危老+都更博覽會四大主題　總統蔡英文：帶來安全舒適居住空間

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導)「第二屆危老+都更博覽會」20日上請到總統蔡英文出席，蔡英文表示，推動「危老+都更」將可創造三贏，期許成功推動帶給大家舒適居住空間。

由內政部、台北市政府、新北市政府擔任指導單位，財訊雙週刊主辦的「第二屆危老+都更博覽會」起源於全台逾30年老屋現有近400萬戶，未來更將達到600萬戶以上，解決屋齡老舊與居安評估，已是不得不面對的問題。

總統致詞時表示，推動「危老+都更」將可創造三贏：民眾贏，新的安全標準更能面對地震與極端氣候的挑戰，居住可以更安全；專業贏，創造新的就業機會，像是都更危老推動師、土木工程師、技師等，皆可受惠于「危老+都更」推動所帶來的新工作模式與機會；第三則是產業贏，將可帶動營造施工、建材建物、設計裝潢、消防裝修等上下游產業，促進產業整體發展。總統期許成功推動「危老+都更」帶來更安心、安全、舒適的居住空間！

此次「第二屆危老+都更博覽會」共設有124個攤位，四大主題展區包括：法規宣導、金融服務、便民諮詢、產業服務。從2016年開始，政府改以參與者、協助者的角度，讓都更變成「公共事務」，持續推動至今已有956件危老+都更案件順利進行中。

內政部營建署表示，自蔡英文上任以來已順利公佈都更三法的推動與修正，包含都更條例、危老條例、國家住都中心設置條例，過去都更案平均每年40案，近兩年都更和危老件數每年有十倍速度的成長。

台灣金融聯合都更公司董事長林旺根指出，昨（19）日博覽會第一天就有好業績，收件51案，成績斐然，也代表民眾有強烈的更新需求。

營建署統計，去年(2019年)危老案申請大爆量，危老重建與都市更新合計535案，較原定目標420案超出20％以上的申請量，其中危老申請件數更超過2018年的3倍，都更申請件數達102案，為「都更條例」上路逾20年以來單一年度申請件數最高，並首度突破百件申請。

民眾對於危老重建的需求來到今年更見強勁，平均每月的申請案件量呈現指數型成長，尤其是台北市與新北市的推動更是大有進展，2020年統計至4月底每月平均112件，2020年4月的單月申請量更暴增到260件。