臺虎精釀聯名微熱山丘推出鳳梨酒　9/23台灣各大通路酸甜登場

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)中秋節將至，臺虎精釀與微熱山丘推出聯名款「熱虎旺旺來鳳梨酒」，加入直火熬製的土鳳梨汁帶有豐富微酸水果香氣，同時可以喝到甘蔗的甜，3.7%的低酒精新品將於下周三(9/23)全台各大通路登場。
台灣知名鳳梨酥品牌微熱山丘首次跨界的代表作獻給臺虎精釀，「熱虎旺旺來鳳梨酒」（TE-PACHE AMO）加入在日照充足的紅土高地上生長的土鳳梨，靠著在地小農們悉心照料，
「熱虎旺旺來」酒標設計(圖/臺虎精釀)
酒標可見扭動感十足的「熱虎旺旺來」字樣，模擬出經豔陽曝曬後139縣
微熱山丘秉持「農企業」的初衷與「
臺虎x微熱山丘聯名新酒-熱虎旺旺來鳳梨酒將在9月23日起陸續上市，各大通路都能購買：7-ELEVEN、全家、家樂福、新光三越、City Super、微風超市、Jason's Market、神農、誠品、寶雅等，詳細上架日期請電洽各大通路舖貨時間。微熱山丘全台體驗門市 (桃園機場To Go專櫃除外) 也於9月17日起限量銷售「熱虎旺來月餅禮盒」，售完為止，是跑趴送禮的最佳選擇。送禮送的好，人緣一定好，讓你跑趴跑不完。更多訊息，請瀏覽《微熱山丘》「熱虎旺來月餅禮盒」活動頁。