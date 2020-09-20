臺虎精釀聯名微熱山丘推出鳳梨酒　9/23台灣各大通路酸甜登場

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)中秋節將至，臺虎精釀與微熱山丘推出聯名款「熱虎旺旺來鳳梨酒」，加入直火熬製的土鳳梨汁帶有豐富微酸水果香氣，同時可以喝到甘蔗的甜，3.7%的低酒精新品將於下周三(9/23)全台各大通路登場。

台灣知名鳳梨酥品牌微熱山丘首次跨界的代表作獻給臺虎精釀，「熱虎旺旺來鳳梨酒」（TE-PACHE AMO）加入在日照充足的紅土高地上生長的土鳳梨，靠著在地小農們悉心照料， 採摘後不加水、不加糖，經直火熬煮出的土鳳梨汁， 天然發酵後加入紅甘蔗汁取代肉桂的傳統做法， 讓土鳳梨的香氣及清晰的酸度與甘蔗的甜更能在酒感上達成平衡， 濃郁香醇的鳳梨味及陽光入喉的乾淨尾韻， 成為更符合台灣人口味的熱帶水果酒。



「熱虎旺旺來」酒標設計(圖/臺虎精釀)

酒標可見扭動感十足的「熱虎旺旺來」字樣，模擬出經豔陽曝曬後139縣 道上的熱氣，富有童趣的線條設計， 勾勒出微熱山丘創辦人愉快地走向啜飲鳳梨酒的大老虎，微「熱」 山丘與臺「虎」精釀相遇，就成了「熱虎」諧音「LOVE」， 大老虎身上還隱藏了令人會心一笑的「愛心」彩蛋。 酒標以微熱山丘經典包裝的牛皮紙色為主調， 加上南投八卦山紅土山丘為背景， 正也傳遞八卦山的那份質樸與人親土親的感情。

微熱山丘秉持「農企業」的初衷與「 共好精神」透過在地的契約耕作，讓農民有更穩定的收入， 也是臺虎精釀深感認同且合作的契機。 兩方憑著對台灣在地的濃烈情感， 期望將細心栽培的優質水果用專注與熱情， 共同為酒款注入簡單純粹而美好的心意， 讓更多人品嚐到來自台灣土地的豐盛美味。

臺虎x微熱山丘聯名新酒-熱虎旺旺來鳳梨酒將在9月23日起陸續上市，各大通路都能購買：7-ELEVEN、全家、家樂福、新光三越、City Super、微風超市、Jason's Market、神農、誠品、寶雅等，詳細上架日期請電洽各大通路舖貨時間。微熱山丘全台體驗門市 (桃園機場To Go專櫃除外) 也於9月17日起限量銷售「熱虎旺來月餅禮盒」，售完為止，是跑趴送禮的最佳選擇。送禮送的好，人緣一定好，讓你跑趴跑不完。更多訊息，請瀏覽《微熱山丘》「熱虎旺來月餅禮盒」活動頁。