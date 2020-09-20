當我們童在「移」起 台灣新住民全球新聞網親子活動輕鬆一夏

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）由內政部新住民發展基金補助，移民署建置的「新住民全球新聞網」及臉書粉絲團「Taiwan我來了」成立已經6年多了，為了讓更多新住民朋友可以善用這個多語網站，移民署及網站維運團隊特別於今(20)日在台北市新移民會館辦理【當我們童在移起．輕鬆一夏】親子活動，除了宣傳網站，也藉由活動增進新住民家庭的親子關係。

本次活動除了有小朋友最喜歡的帶動唱表演、摺氣球藝術，還安排了環保購物袋DIY彩繪及有獎徵答，讓參與活動的新住民及小朋友們在歡樂的氣氛中瞭解「新住民全球新聞網」的網站資訊，度過一個愉快的週末午後。

活動一開始邀請Elsa以帶動唱互動表演熱鬧開場，小朋友都很熱情地登上台與Elsa老師唱唱跳跳，充滿活力，有獎徵答活動也開心搶答，現場充滿了歡快的笑聲。活動還邀請了有百場派對表演經驗的蛙蛙老師來摺汽球藝術表演，讓小朋友體驗及了解不同職業的特色與精彩面。加上目前環保意識抬頭，安排彩繪DIY環保購物袋，並搭配主持人介紹，讓大家瞭解網站內容。

移民署專門委員吳敏慧特別出席活動來與新住民家庭同樂，吳專委致詞時表示，移民署為了讓新住民朋友可以更方便瞭解新住民的大小事，特別建置新住民全球新聞網，網站提供很多新住民相關的資訊，共使用5種語言，方便對中文還不是那麼熟悉的新住民或外國朋友，也能用他們自己母國的語言文字來閱讀，歡迎新住民朋友們多加使用，也可以透過臉書粉絲團「Taiwan我來了」、「Line官方帳號」等接觸「新住民全球新聞網」的訊息。

吳敏慧專委也說，今天的親子活動之前因為疫情延期，但是看到開場活動時新住民家庭的小朋友都充滿了活力，讓大家都覺得很開心，希望今天大家都能一起度過一個愉快的週末。