台灣Foodpanda送愛至家扶 運送物資扶助新住民單親家庭

新住民的媽媽飄洋過海嫁來台灣，卻碰到家暴婚姻最後離異，堅強的小碧，一個人獨自撫養著就讀國中與高中的二個孩子迄今，然上天的考驗卻不會因此停止，今年初因為長期勞累與餐食不穩定，造成身體虛弱而影響到工作。

儘管認真、積極的小碧總能完善地達成工作任務，也是主管心中的好員工，但體力不支卻不斷影響著工作進度，漸漸地無法勝任工作，只能轉換新的工作，但卻因新冠肺炎疫情延燒，無薪假讓新工作一延再延，使得原先捉襟見肘的經濟更是血上加霜……，幸有南投家扶中心的幫助，加上社會愛心人士的資源關心，讓她有勇氣的堅持下去。

Foodpanda外送平台，有感於不景氣對於弱勢家庭的衝擊，希望站在企業和社會責任的關懷上拋磚引玉，為社會略盡棉薄之力，故號召30位外送夥伴，幫忙免費運送並致贈沙拉油、沐浴乳、洗衣精等生活物資至南投家扶，分享給需要的家庭使用，希望扶助的家庭們也都能平安穩定的生活。

南投家扶主任魏季李表示，這樣的日常總是在全台不斷地發生，而家扶總是在這段看似黑暗、不見曙光的日子裡，默默地陪伴著無數扶助家庭渡過難關，而這一切全仰賴社會上各領域善心人士的幫忙、在黑暗中點亮一盞燈，指引著扶助家庭都能保有一個健康身心勇敢的向逆境挑戰。

也期待扶助的孩童長大後，同樣有能力幫助其他有需要的人，讓這份愛的暖流能不斷的延續，持續在這個互助社會裡加溫加熱。（新聞轉載自新住民全球新聞網）