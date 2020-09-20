澎湖福朋喜來登　入住澎湖唯一五星 三天兩夜、兩人成行每人每晚只要2,163元起!

時序入秋，節氣逐漸由酷熱轉微涼，告別暑假人擠人的排隊之苦，此時最溫暖宜人的季節，正適合到海島安排一趟秋日漫步之旅。澎湖福朋喜來登酒店即日起至11月30日(一)，以「秋涼野餐趣」為主題搭配9月12日(六)盛大登場的「2020澎湖國際海灣燈光節」，推出住房專案，三天兩夜入住側港景豪華雙床客房、享用宜客樂海港百匯自助早餐，兩人成行每人每晚2,663元起(套裝價：NT$10,650元)，邀您一同暢遊海島秋日浪漫，盡情享受沙灘野餐之旅！

「秋涼野餐趣」住房專案特別打造「沙灘野餐風格」，旅客前往網美必去景點之一：隘門沙灘，在海風習習、柔軟地毯的細白沙灘，享受橘紅色夕陽落至海平線的美好光景，與自己的愛人、家人朋友們來場浪漫指數爆表的沙灘野餐！另外，澎湖福朋喜來登酒店五星主廚特別精心打造「秋收野餐盒」，讓旅客欣賞海灣美景及金色沙灘外，也能享用美味的餐點，為美食美景拍照打卡，細細品味秋日澎湖的浪漫。

盡情陶醉在蔚藍大海外，「秋涼野餐趣」專案還要帶旅客深度體驗澎湖文化任選硨磲貝農場體驗或澎湖生活博物館。每周三、六旅客可探訪「海中玫瑰」硨磲貝農場，美人魚的夢幻貝殼床「硨磲貝」，廣泛分布於印度洋與太平洋，主要棲息在日照豐富的清澈海域，與珍珠、珊瑚、琥珀一同被譽為「四大有機寶石」，澎湖福朋喜來登酒店與澎湖縣水產種苗繁殖場獨家首創「硨磲貝農場體驗之旅」邀旅客一同來認識世界最大貝類，以及親手DIY繪製貝殼，感受海島秋日夢幻！

亦或是前往保存澎湖當地文化資產的「生活博物館」，館內三層樓皆呈現不同澎湖在地風貌，展示宛如時光隧道一般引領遊客，一步一步認識澎湖的歷史、文化和生態。包括澎湖歷史、民間信仰、討海人的生活、農家生活、上元乞龜節慶介紹等23個展區，並有1:1比例仿真「透西船」、高低起伏的聚落模型場景、縮小版古厝，讓旅客可一窺古今澎湖人討海生涯的風貌。

2020澎湖國際海灣燈光節將於9月12日(六)至11月14日(六)，於澎湖金龍頭登場。今年主題燈區將有高達八公尺的美人魚主燈，搭配「蓬勃之海」全台唯一結合港灣水舞燈光秀，超過一萬公尺串燈將點亮花火節的彩虹橋，打造超過20種閃耀無比的色彩和燈光，打造限定秋天的澎湖盛宴。更特別邀請到藝人伍佰、動力火車、李千那、梁文音等巨星到場開唱。

澎湖福朋喜來登酒店「秋涼野餐趣」住房專案適用政府推出的振興三倍券，此外，本國國民憑證件入住，住宿一晚每房最多可折抵NT$1,000安心旅遊補助，離島更可再加碼一次，平假日均適用，換算下來「秋涼野餐趣」住房專案每人每晚最低只要2,163元就可輕鬆遊澎湖。「iRent共享汽車」8月起進駐澎湖福朋喜來登酒店停車場，提供民眾APP預約用車，24小時自助租還汽車服務，適合正在計畫秋日到澎湖出遊的旅人們！