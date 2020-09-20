癌友「炎值」過高　恐致營養不良增惡化機率　台灣專家：破除營養迷思靠「5好」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）癌症已連續蟬聯國人死因榜首達38年，可見癌症為國人健康最大殺手，但國人一般都不清楚癌症患者若體內「炎值」高，會影響預後表現外，也會提升營養不良、併發症等發生機率，進而影響存活率與存活時間！醫師提醒，癌友飲食應遵循「5好」原則：高熱量、高蛋白、適醣、適脂以及每日2克魚油EPA，以幫助對抗發炎，全面儲備治療所需營養。

中華民國大腸直腸外科醫學會為幫助癌友改善治療期間症狀，與亞培共同於台灣地區進行調查，以深入了解癌友臨床症狀比例，其數據顯示，7成癌友出現體力下降、5成出現食慾不佳、體重下降以及疲倦等症狀，這些其實都是體內發炎的警訊；以國人最常罹患的大腸癌為例，每2位就有1位大腸癌癌友正處於發炎狀態！

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長暨高雄醫學大學附設中和紀念醫院大腸直腸外科王照元教授表示，癌友若是持續處於發炎狀態，會造成眾多全身性的負面影響，除厭食、疲倦、體力與體重下降外，還可能導致發燒、失眠、疼痛、肝功能下降等，甚至會因為身體無法良好代謝化療藥物，產生藥物中毒反應，影響治療成效。

為此，中華民國大腸直腸外科醫學會首度發表《炎值·食體倦》檢測，為幫助癌友輕鬆管理發。「炎值」公式為癌友每次回診抽血皆會測量的兩項指數：嗜中性白血球數與淋巴球數，兩者相除若大於等於3則代表身體有發炎現象。

炎值越高發炎狀況越嚴重，會影響平均存活期，也會導致患者手術部位感染的機率提高，進而延遲治療。以40個月存活期來看，炎值低的患者，近7成可以存活超過40個月，然而炎值高的患者，僅剩不到1成。

患者除了可透過《炎值·食體倦》檢測結果綜合評估發炎狀態外，基隆長庚紀念醫院營養科林奕岑營養師也呼籲癌友應謹記「5好」原則：「高熱量、高蛋白」，幫助組織修復與肌肉生長，儲備治療所需體力與抵抗力；「適醣、適脂」，因低醣會增加死亡風險、高脂飲食易影響食慾，故適醣適脂對癌友最有利；以及「每日2克魚油EPA」，可幫助改善發炎狀況，降低併發症機率。

另外，魚油含有EPA與DHA兩種脂肪酸，但癌友營養補充的目的為抑制發炎，故選擇以EPA為主具三重抗炎機轉且作用於免疫系統的魚油EPA才聰明！若欲攝取一日2克EPA，以鮭魚計算每日需食用400公克，若是吳郭魚甚至每日需食用50公斤，不論從經濟與食用量來看，僅從天然飲食中攝取足量EPA十分困難，且一般保健營養品普遍EPA之每日建議用量皆遠低於2克，且「5好」營養是「均衡」原則，單純補充魚油EPA無法滿足癌友生理所需。

林營養師也提醒，當出現「食體倦」症狀，且進食量減少1/3時，癌友應諮詢醫護人員，適時的醫學營養介入，透過正確飲食搭配癌症專用營養品，幫助達成每日熱量與抗炎營養所需，對癌友更方便與實惠。