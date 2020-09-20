中國官方新疆就業白皮書 台灣專家分析：承認再教育營存在

中國官方「新疆的勞動就業保障」白皮書稱，全疆年均培訓勞動者128.8萬人次。台灣中亞學會秘書長侍建宇指出，這等於是中國首度公開地「間接承認」再教育營的存在。

中國國務院新聞辦公室17日發表「新疆的勞動就業保障」白皮書，內容介紹新疆勞動就業概況，指當地大力實施「積極的就業政策」，強調充分尊重勞動者的就業意願、保障勞動者基本權利，並「積極實踐國際勞工和人權標準」。

侍建宇分析白皮書內容指出，總體而言，中國政府如果不是在「示弱」，那麼至少也是在「解釋」最近幾年在新疆的政策。

曾任教於香港的侍建宇從90年代末開始研究中國治理新疆政策和維吾爾民族主義。他在「港區國安法」施行後返回台灣，目前在國立清華大學兼任教職。

白皮書內容提到：「據統計，2014年至2019年，全疆年均培訓城鄉各類勞動者128.8萬人次。」

侍建宇告訴中央社記者：「這等於是第一次公開地『間接承認』再教育營的存在...年均培訓128.8萬人次，這個數字基本上吻合國際（對於再教育營內人數）的估算。」

他解釋，有些人在再教育營裡一待就2、3年，也有人獲釋後再進去，「此一說法意味其再教育硬體設施，每年能容納100多萬人，意即現在在這些營區裡面長期都有100多萬人」。

侍建宇認為，白皮書應該是對美國的新疆政策作出反應。美國於5月間通過「2020年維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020），並且開始對中國新疆現任或前任政府官員，以及多家企業實施制裁；美國海關9月則對新疆生產的產品實施「暫扣令」；國會也正推動「防止強迫維吾爾人勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

侍建宇說，未來很可能新疆生產的所有產品都會被禁止出口銷售，而且「防止強迫維吾爾人勞動法案」很可能近期通過，這對新疆的農工業發展會有很大影響。

2016年陳全國任新疆維吾爾自治區黨委書記後，中共治疆政策遭到國際社會嚴厲批評。土耳其安卡拉大學史地文學院現代突厥語言文學系副教授艾爾肯．艾麥提（Erkin Emet）表示，中共經常出版這樣的白皮書，藉以反駁外界批評。

艾爾肯．艾麥提於2006至2016年間擔任世界維吾爾代表大會副秘書長。

「白皮書說東突厥斯坦就業人數從1100多萬人增加到1300多萬人、農村居民人均可支配收入從8724元（人民幣）增至1萬3100元。」艾爾肯．艾麥提告訴中央社記者：「這都是假的，我們維吾爾人、我們東突厥斯坦的人，沒有人會相信這種共產黨的宣傳文件。」

有人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，許多少數民族住在當地。維吾爾人被認為世居當地許多突厥部落之一，東突厥斯坦也被視為中亞的一部分，有人認為不屬於中國。

侍建宇指出，白皮書並沒有直接回應國際調查記者聯盟（ICIJ）聯合全球16個媒體所做的調查新聞報告。其中，來自新疆政府的洩密文件顯示，當局以「反恐維穩」為名，大規模地將新疆突厥民族強制進行集中技職訓練，包括大學教授、醫生、老人，而這些人並不是需要訓練的失業人口。

他認為，就算這份白皮書討論的失業與勞動問題都已經某個程度被中國政府解決，但是進一步來講，當地的突厥裔民族是否真的覺得「滿意或幸福」，還是感覺到「被強迫」或「被剝削」，這需要進一步進行全面個案調查與說明。

同時，中國近年強力推行所謂「第二代民族政策」，高舉樹立中華民族認同的目標。侍建宇指出：「其中對當地習俗、語言與宗教的影響，甚至是否也鼓勵或強迫異族通婚，用以達到分配工作、解決失業的手段？我們沒有辦法從這份白皮書裡去了解。」