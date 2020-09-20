台灣廣播金鐘得獎名單揭曉！戴愛玲、宇宙人、LEO王精彩演出

第55屆廣播金鐘獎頒獎典禮19日登場，精采表演由宇宙人、LEO王、孫盛希接棒登台(圖/主辦單位) 第55屆廣播金鐘獎頒獎典禮19日登場，精采表演由宇宙人、LEO王、孫盛希接棒登台(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 第55屆廣播金鐘獎最大贏家為國立教育廣播電台，而警廣則居其次。

第55屆廣播金鐘獎頒獎典禮19日登場，由廣播人瑪麗聯手首次接下主持棒的網紅視網膜主持，由戴愛玲、宇宙人、LEO王、孫盛希帶來精彩的演出，共125件作品共同角逐26項大獎，最大贏家為國立教育廣播電台，以21項入圍居冠，最後拿下6項大獎，而警廣則以5項居其次。

【第55屆廣播金鐘得獎名單】

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

Street Voice未來進行式（參賽單位：飛碟廣播股份有限公司）

（二）類型音樂節目獎

Jazz Supreme 爵士‧無所不在（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

（三）教育文化節目獎

雁子飛過台三線（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

（四）兒童節目獎

地球探險號（參賽單位：國立教育廣播電台）

（五）少年節目獎

發現新鮮“市”（參賽單位：內政部警政署警察廣播電台）

（六）社會關懷節目獎

礙運動（參賽單位：內政部警政署警察廣播電台）

（七）藝術文化節目獎

生活AGOGO-說在地的故事（參賽單位：全國廣播股份有限公司）

（八）生活風格節目獎

食隨滋味（參賽單位：內政部警政署警察廣播電台）

（九）社區節目獎

諸羅采風（參賽單位：正聲廣播股份有限公司嘉義廣播電台）

（十）廣播劇獎

人生想想劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電台）

（十一）單元節目獎

台灣幸福進行曲（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

小樹／Street Voice未來進行式（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）

（二）類型音樂節目主持人獎

徐崇育／Jazz Supreme 爵士‧無所不在（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

（三）教育文化節目主持人獎

范欽慧／自然筆記（報名單位：國立教育廣播電台）

（四）兒童節目主持人獎

依娜【黃怡馨】、Deborah【李諾亞】／大腳逛世界（報名單位：內政部警政署警察廣播電台）

（五）少年節目主持人獎

端端【陳端慧】／青春創學院（報名單位：國立教育廣播電台）

（六）社會關懷節目主持人獎

尚恩【黃彥翔】、倚樂【陳怡蓓】、旁白哥【孫銘宏】、Manga【吳曼嘉】／礙運動（報名單位：內政部警政署警察廣播電台）

（七）藝術文化節目主持人獎

端端【陳端慧】／世界夢想表演廳（報名單位：國立教育廣播電台）

（八）生活風格節目主持人獎

流氓阿德【黃永德】／全世界最亮的光（報名單位：財團法人中央廣播電台）

（九）社區節目主持人獎

楊長順／日出的所在（報名單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電台）

（十）企劃編撰獎

奇林Michael【林祺宏】、徐凡【徐豫梅】、董娘【董麗琴】、林彥伯、黃裕元、林佩蓉、Joey【劉怡彣】、咪可Miko【李虹靚】／寶島記事簿（報名單位：國立教育廣播電台）

（十一）音效獎

吳坤龍、蔡怡雯、林憲鋐／假日聽電影（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電台）

三、廣告獎

（一）商品類廣告獎

昇達輪胎無所不在 一路向前守護全台（參賽單位：正聲廣播股份有限公司台北廣播 電台）

（二）非商品類廣告獎

防疫宣導（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）

四、電台品牌行銷創新獎

【疫情平安 一起平安】廣播與數位專題影音展（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

五、創新研發應用獎

國立教育廣播電台／數位化廣播體驗-麥寶電波行動錄音室（報名單位：國立教育廣 播電台）

六、特別獎項（得主）

從缺