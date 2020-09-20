間諜迷雲！ 印度記者涉嫌傳遞「國防機密」遭逮、連盟軍資料都拱手送中國

印度記者沙爾瑪（Rajeev Sharma）（圖左）、中國籍女子石青（Qing Shi）（圖右上）及尼泊爾籍男子辛格（Sher Singh... 印度記者沙爾瑪（Rajeev Sharma）（圖左）、中國籍女子石青（Qing Shi）（圖右上）及尼泊爾籍男子辛格（Sher Singh）（圖右下）（圖片翻攝自推特Aditya Raj Kaul ）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中印邊境對峙升級的同時，傳出有印度記者沙爾瑪（Rajeev Sharma）涉嫌向中國官媒《環球時報》提供印度軍隊情報機密而遭到德里警方逮捕。同時，警方也逮捕1名中國籍女子石青（Qing Shi）及尼泊爾籍男子辛格（Sher Singh）。2人涉嫌以每次任務500美元為酬勞，支付沙爾馬。

《印度斯坦時報》（The Hindustan Times）19日報導，德里警察局副局長亞達夫（Sangeev Yadav）表示，沙爾瑪涉嫌與一名叫麥克的中國情報機構人員接觸，並向其提供印度軍隊在洞朗（Doklam）軍中部署的機密。

亞達夫表示，沙爾瑪甚至還向中國情報人員提供印度與盟軍的相關信息，麥克在每次任務完成後支付沙爾瑪500美元（約新台幣1萬5000元）。自2019年以來，沙爾瑪藉此至少獲取300萬盧比（折合台幣約118萬元）。

警方表示，沙爾瑪2010年至2014年間為中國《環球時報》撰寫專欄，一名自稱麥克的中國情報人員透過LinkedIn聯絡他，邀請他前往昆明的一家媒體公司接受採訪，並贊助整個行程。

席間，麥克及媒體公司總經理「喬治」邀請沙爾瑪撰寫有關達賴喇嘛的的文章，每篇文章支付500美元，並透過位於南德里的姐妹公司付款。

警方調查後發現，該公司為空殼公司，由外國情報機構經營，負責人為中國籍夫妻張昌（Jhang Chang）及張莉莉（Chang-li-lia），利用假名Suraj及Usha經營。負責業務的則是1名中國籍女子石青（Qing Shi）及尼泊爾籍男子辛格（Sher Singh）。

沙爾瑪於9月14日遭到逮捕，並被搜出機密文件，9月15日法院審理他的審理後，沙爾瑪遭警方拘留6天。

沙爾瑪提交了保釋申請，將於9月22日審理。