全台灣首座！　合歡山鳶峰觀星平台正式啟用

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）全國第一座、亞洲第三座觀星友善平台於19日晚間在仁愛鄉鳶峰正式啟用，當晚還舉辦觀星平台揭幕及星空音樂會，讓民眾身在海拔2750公尺高的合歡山暗空公園裡，聽著悠揚樂聲感受觀星樂趣，會後還規劃導覽解說。

為推動觀星旅遊及環境保育，南投縣政府、農委會林務局東勢林區管理處、太魯閣國家公園管理處、台灣星空守護聯盟、清境觀光協會等單位共同合作，整修位於省道台14甲線24.3公里處、海拔2750公尺的鳶峰停車場並打造觀星平台「合歡山暗空公園」。

2018年7月向國際暗天協會（International Dark-Sky Association）爭取認證合歡山國際暗空公園，108年8月公布通過認證，合歡山鳶峰到小風口區域成為國際暗空公園，也是繼日本、南韓之後亞洲第3座、台灣第1座。

南投縣政府秘書長洪瑞智致詞時說，感謝相關官方與民間單位協助推動暗空公園，才能很快獲得國際認證，清境地區是南投縣重要景區，也希望透過星空產業鏈的深化與教育，促進清境地區觀光效益，感謝交通部觀光局支持整修經費，縣府未來會持續提升軟硬體品質。

縣府秘書長洪瑞智表示，為提升整體觀星旅遊品質，縣府持續改善暗空公園內光害問題，並建設各項觀星友善設施，已陸續完成停車場改善、無障礙廁所及觀星平台的建置。

合歡山成為暗空公園後，吸引大批觀星人潮湧入，加上合歡山原本就是旅遊勝地，夜間車輛大燈、一般遊客手電筒燈光恐影響觀星品質，甚至與觀星族引發衝突，縣府觀光處長陳志賢說，希望車輛儘量不要打遠燈，在觀星點使用手電筒應照地，也不要使用雷射光筆，同時提醒遊客觀星注意安全、垃圾帶回家。

根據「南投星空季」網站推薦祕境，清境觀星點有清境農場、昆陽停車場、合歡主峰第一觀景台、合歡主峰電信基地台、合歡東峰、石門山步道、石門山停車場。

清境未來也推出星空小旅行，主打深度旅遊，不僅結合合歡山暗空公園與仁愛鄉獨特的多民族人文史觀外，更是一條原民文化結合星空遊程的路線。活動內容包含天文老師解說天文故事與專業觀星知識，遊客只需自行到達台中高鐵站與支付住宿費用，其餘景點接駁、遊程體驗、餐點、天文導覽都免費，報名可到官網查詢。