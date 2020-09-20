觀光局發展3項旅館職能基準 縮短產學落差

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理之旅館職涯發展計畫，已完成3項旅館基層從業人員職能基準：旅宿電商運營人員、活動指導員、行銷業務助理，此旅館基層從業人員人才規格是透過訪視旅館業界之職能需求作為依據，建置完成後可作為旅館業者檢視員工從事特定專業工作所需具備的職能，也可透過不同的課程設計模式進行課程發展，協助訓練機構設計符合旅館業者所需要的職能培訓課程。

本案旅館職涯發展計畫即將辦理第3階段工作－「建置旅館從業人員9項職能基準單元課程範本」，為使選出的9項職能單元課程能夠符合旅館產業發展需求，將先邀請旅館業界、學界專家就目前已公告之29項旅宿相關職能基準，研析其中可發展的相關課程，並針對旅宿從業人員及相關科系的老師發放問卷，再統計最需發展之職能單元優先順序，後續將再邀請20位以上的專家召開會議討論，確認應優先發展之9項職能單元課程，以利各界參考應用。

目前觀光局所發展的旅館基層從業人員3項職能基準，以及即將建置的9項職能基準單元課程範本，均針對旅館產業需求進行建置，可讓學校等相關訓練單位能依旅館產業界需要的職能，培育旅館產業界所需人才，縮短產學落差，進而提昇旅館產業整體服務品質。