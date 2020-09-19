江啟臣：台灣海峽局勢詭譎　兩岸政府應儘速恢復對話

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國國務院次卿柯拉克週四（17）訪台，中國隨即宣布在台灣海峽附近進行實戰化演練，解放軍機更是連日多次近台；面對近來兩岸局勢越趨緊張，中國國民黨主席江啟臣今（19）日呼籲兩岸儘速恢復對話，並用多元的互動降低戰爭衝突的可能。

正值由柯拉克（Keith Krach）率領的美國訪團來台期間，中共軍機連日擾台，根據國防部最新的公布，中共解放軍今日派遣了19架軍機侵擾台灣空域，部分還逾越海峽中線，挑釁意味濃厚。

江啟臣今日午間透過臉書表示，「面對美國頻對台灣釋出善意，共軍卻節節升高敵意的現實狀況下，我們一方面樂見台美關係升級深化，但仍對於兩岸情勢惡化感到憂心。」

江啟臣指出，面對這樣的變局，國民黨要再次正告共軍，過度的操演及侵擾台海，只會將台灣民心越推越遠，更可能讓兩岸關係推向不可逆的惡化局勢，甚至戰爭的邊緣，「我們也要提醒，國防部應該嚴密備戰，妥善因應，更要避免擦槍走火。」

江啟臣接著表示，兩岸善意累積越來越困難，新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間許多不必要的政治操作、網路言論的激化，甚至是美國11月總統大選的政治需求，都讓兩岸不論是民間或是官方的交往趨於強硬、對立甚至仇視，「願意扮演溝通角色的人被污名化、叫囂引戰的人被當成英雄；這樣的氛圍絕對不利於台海和平穩定發展。」

江啟臣也提及由中國的台灣辦公室舉辦的海峽論壇今年規模大幅縮小，這「見證了兩岸互動管道的大幅萎縮」；國民黨歷年皆組團赴中國參加海峽論壇，然今年因為中國官媒一則報導引射原本將率團的前立法院長王金平赴中國是為「求和」引發軒然大波，國民黨要求中國官方道歉不成遂取消組團赴中。

江啟臣也批評民主進步黨基於政治計算，一下將對岸形塑成冷血的強大政權，或將對岸當成即將崩潰的紙老虎，但過一會兒又希望兩岸兩岸經濟合作架構協議（ECFA）不要中止，「這樣的政治操作，導致目前輿論對於兩岸情勢的認知過於片面與輕忽。

江啟臣認為，當台灣社會氛圍在政治上，普遍仇視對岸，不思重回和平之途，卻又缺乏對於對岸軍事威脅的危機感，恐怕正是維護台海安全的危機。

「和平繫於兩岸雙方」，江啟臣表示，國民黨不樂見兩岸對峙情勢升高，他呼籲兩岸政府應儘速恢復對話，更應該積極創造有利於累積善意的氛圍，用多元的互動降低戰爭衝突的可能。