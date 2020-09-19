臺東「新住民權益促進方案」 宣廣性平與防暴政策

根據內政部統計截至今年四月臺灣新住民人數已經超過五十六萬人，其中男性約有8.76%、女性約有91.24%。其中臺東縣的新住民人口約有四千四百多人，佔全國新住民約0.79%。

過去新住民在父權主義的社會下被限縮許多權益，新住民家庭也偶有傳出家暴案例。原因或有社會大眾對新住民有所誤解，或有些新住民遭到標籤化、甚至歧視等等。然而，近年來臺灣社會逐漸重視種族歧視及性別平等議題，而且在政府及民間組織的加強宣導並推廣多元文化對話交流下，已經讓臺灣社會更有機會朝多元文化社會、族群共存共榮方向發展。

由臺東縣政府主辦，並由社團法人臺東縣外籍配偶協會、臺東縣新住民家庭服務中心，以及義美聯合電子商務股份有限公司協力推出的「新住民權益促進方案」，即邀請多位專家學者擔任講師，向當地新住民宣廣性平與防暴相關政策。希望透過這些課程，讓新住民外籍配偶可以了解自己嫁來臺灣並不孤單，有政府還有許多民間團體的社工可以作為他們的後盾，為他們解決相關的問題。

這次的活動主題有「性別暴力防治講座」、「家庭暴力宣導」以及「水果酵素製作、新住民身心紓壓講座」。昨天（09月18日）的活動會場在臺東縣外籍配偶協會，吸引了許多來自中國與東南亞各國的外籍配偶熱心參與，大家會後還踴躍發問並且開心合照，也期待日後繼續參與相關的活動。

Source：Taiwan News