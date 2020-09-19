【美國務院次卿訪台灣】蔡英文官邸晚宴　會晤中、港異議人士

美國務院次卿柯拉克（左）19日離台前揮手向送機人員致意（照片來源：外交部提供） 美國務院次卿柯拉克（左）19日離台前揮手向送機人員致意（照片來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）在參加完前總統李登輝的追思告別禮拜後，分別來台的美、日訪團於今（19）日下午相繼離台，儘管在台灣停留不到兩日，但由美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克率領的美國訪團分別會晤了台灣政府高層，甚至也與中國和香港異議人士會見。

柯拉克（Keith Krach）一行於週四（17）抵台，隨行成員還包括國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）等。

柯拉克昨日晚間赴總統蔡英文官邸晚宴，與會成員除台美官員外，台灣積體電路製造股份有限公司創辦人張忠謀也受邀出席。此外，柯拉克昨日還會晤我國行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、經濟部長王美花，以及外交部長吳釗燮等政府高層，針對台美關係各項議題及未來合作項目深入交換意見。

另外媒體也報導，美國訪團也趁此次台灣行會見香港銅鑼灣書店創辦人林榮基、六四學運領袖之一的吾爾開希，以及受中國迫害而來台的中國基督教家庭教會「秋雨之福」會友廖強和任瑞婷等人。

外交部今日透過新聞稿表示，柯拉克是自1979年台美斷交以來美國務院訪台層級最高的官員，此次在台灣停留時間雖然不到48小時，但訪團除了代表美國政府出席李登輝追思告別禮拜外，也在短暫停留期間充分與我國政府高層官員及各界人士，就多項議題交換意見。

外交部提及，政府相關部會將再就此次雙方的各項討論結果，持續與美方攜手合作，強化台美緊密經濟連結，並推動深化基於共享價值的全球合作夥伴關係。