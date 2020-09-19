日本前首相森喜朗：武力對峙的時代應結束　盼透過對話解決問題

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）在參加完前總統李登輝的追思告別禮拜後，分別來台的美、日訪團於今（19）日下午相繼離台，其中日本前首相森喜朗在登機前表示，儘管現在世界局勢緊張，他相信各國採用軍事力量彼此抗衡的時代已經結束，他期盼各國透過對話解決爭端。

森喜朗儘管高齡83歲且負傷仍堅持在兩個月內二度來台，展現與李登輝的深厚情誼，他在離台前於松山機場發表談話，並表示此次日本政府再度派他作為代表來台，他欣然答應，「因為我也覺得，不管是一次、二次、三次也好，為李前總統的告別禮拜，我也要來。」他也提及，他與李登輝都是屬於二戰結束初期那個時代的人，「現在李前總統的時代結束了、我們的時代已經結束了，由我來出席李前總統的告別禮拜也許是最適合的。」

森喜朗表示，今後無論是亞洲或世界的局勢一定會更加複雜，尤其是經濟議題常引起糾紛，就連日台之間也可能會有些狀況，「這時候一定要透過對話來解決，不要像我與李前總統的時代用武力來壓迫不同的意見，這樣的時代已經結束了。」

針對媒體問及中國近日軍事動作頻頻，台日是否應該要發展安保合作，森喜朗回應，安保議題其實不只關乎日本與台灣，現在整個世界局勢都很緊張，但他認為，各國採用軍事力量對峙的時代應該要已經結束了；他再度強調，現在是新的時代，期盼大家透過對話協調。

森喜朗認為，李登輝帶給大家的訊息就是大家要和平共處，並且作為人一定要有自由與民主，他相信以後的日本政府也會遵循這樣的意念。

身為東京奧會執行委員會長的森喜朗也提及，不管是奧林匹克運動會或帕拉林匹克運動會，都需在世界和平的情況下才得以舉辦，他甚至希望，如果沒有戰爭，每個月都可以舉行奧會或各種運動比賽，藉此讓世界更加和平，這是他的希望。

森喜朗率日華議員懇談會長古屋圭司等一行於昨（18）日搭乘專機抵達台北，訪團在傍晚晉見總統蔡英文，並於晚間出席副總統賴清德在國賓飯店主持的晚宴；森喜朗等人在今日上午出席李登輝追思告別禮拜，日本駐台代表泉裕泰更宣讀甫卸任的前首相安倍晉三的書面弔辭，表達對李登輝促進台日友好的感謝及推動台灣民主化的敬意。

外交部隨後則表示，森喜朗此次再度率團前來弔唁李登輝，充分顯示日本對台灣的堅定支持，並印證台日密不可分的夥伴關係，外交部再次表達誠摯感謝，「我國將在雙方的深厚情誼基礎上，持續擴大各領域交流，促進雙邊合作關係穩定發展。」