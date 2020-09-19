長年旅外者生病回台灣就醫　陳時中：健保費擬納海外收入

許多旅居海外民眾長年不在台灣，生病選擇回台用健保，但因在台灣沒工作，保費大多比照無收入者，引發不公平疑慮。(圖/中央社) 許多旅居海外民眾長年不在台灣，生病選擇回台用健保，但因在台灣沒工作，保費大多比照無收入者，引發不公平疑慮。(圖/中央社)

許多旅居海外民眾長年不在台灣，生病選擇回台用健保，但因在台灣沒工作，保費大多比照無收入者，引發不公平疑慮。衛福部長陳時中今 (19)日表示，未來旅外者健保費擬納海外收入。

藝人黃安近年高調用健保，令不少民眾對於旅外民眾回台使用健保就醫相當反感。今年4月，一對旅居美國近30年的夫妻返台確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），使用的醫療費用雖不是健保買單，卻也再次讓旅外民眾回台用健保爭議浮出檯面。

健保署長李伯璋今天受訪時坦言，不少旅居海外民眾長年不在台灣，一生病才想到要回台灣用健保，等病情穩定又退保，不僅造成財務負擔，民眾觀感也不佳，目前正研議健保改革，未來旅外民眾要回台使用健保，擬追回出國期間保費並調高保費。

陳時中今天出席台北醫學大學醫學院授袍典禮前受訪時表示，很多長期旅居海外的民眾，由於多年來都在海外工作，收入可能極高，但因在台灣沒收入、沒納稅，適用的健保費用費率大多比照無收入者，未來考慮將海外工作者的收入也納入保費計算，確保公平性。

陳時中下午出席2020第9屆南丁格爾獎頒獎典禮前受訪時進一步表示，未來針對停保、復保者，都應依據海外所得加強徵收保費，才符合公平性，至於如何確認海外收入屬於技術問題，但這些改變都涉及修法，將持續研議並提到健保會討論。