台灣移民署辦「新住民免費電腦課程」　科技教新住民如何防災

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）內政部移民署於今年度推出「新住民數位應用資訊計畫」提供新住民免費資訊課程，並於109年9月19日舉辦「災害防範小尖兵」創意活動，讓新住民帶著家人一同前往體驗災害情境模擬，與親子共同繪畫消防車並體驗AR、VR科技。

移民署表示，這次活動有豐富有趣的科技體驗，帶領新住民們一同了解臺灣可能發生的各種天然及意外災害，利用動態影片及虛擬投影的方式來呈現地震、土石流及海嘯生成所帶來的災害，透過互動螢幕、遊戲體驗認識防災觀念。同時使用網路上開箱文的方式，讓大家用最簡易的方法，來認識災害急救包的內容物，除了提供防災相關知識外，還能夠體驗煙霧、地震模擬讓參加者能身歷其境。接著再透過AR互動遊戲、VR滅火體驗等，讓新住民們在這次的體驗過程中了解到科技的奧妙、認識災害防範，增進親子關係。

今年度新住民數位應用資訊計畫提供16門資訊課程，包含Office系列軟體、Line貼圖設計、數位資安、網紅行銷、雲端辦公等內容，及轉印技術和雷射雕刻等實作課程，多樣豐富的課程內容，目的是希望新住民能善用科技，藉此充實自己，將來也能創造科技生活化。

另外，移民署還貼心的推出「把課程送到家門口」的服務，利用「行動學習車」到各地開設行動教室，任何空間都能化為教室，讓學習不受限。「新住民數位資訊ｅ網」提供線上學習課程，只需註冊會員即可免費隨時學習。還有「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業、教育等資訊，讓臺灣民眾與新住民互相了解風俗與文化，並舉辦各項網路活動，歡迎新住民朋友踴躍參與。

相關資訊請參閱官方網站「新住民數位資訊e網」或撥打課程免付費專線：0800-005-788，亦可洽詢移民署各縣市服務站。

除了以上資訊，移民署還有提供平板租借服務，至移民署25個服務站臨櫃或撥打專線完成租借預約，平板立即宅配到府，30天10G網路流量，讓您居家有平板，在家數位學習，生活更便利！免費諮詢專線：0800-700-101。