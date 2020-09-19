【武漢肺炎】台灣19日新增三例境外移入　自菲律賓、緬甸及日本入境

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增3例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例，分別為菲律賓籍20多歲男性(案504)、本國籍30多歲男性(案505)及本國籍50多歲女性(案506)，分別自菲律賓、緬甸及日本入境。

指揮中心表示，案504因工作於今(2020)年9月17日來台，入境時無症狀，於機場完成採檢後前往集中檢疫所檢疫，9月18日出現喉嚨有痰情形，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共22人，其中13人為前後二排座位旅客，列居家隔離對象，9人為機組員，因全程有適當防護，列自主健康管理對象。



指揮中心指出，案505今年2月至緬甸經商，9月17日返國，入境時無不適症狀，並主動告知在緬甸當地曾與確診個案一起用餐，由機場檢疫人員安排採檢後至集中檢疫所等待檢驗結果，個案9月17日有喉嚨癢，18日出現咳嗽、喉嚨痛、鼻塞症狀，並於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共18人，其中13人為前後二排座位旅客，列居家隔離對象，5人為機組員，因全程有適當防護，列自主健康管理對象。



指揮中心表示，案506長期旅居日本，今年8月28日至30日出現喉嚨痛症狀，9月11日返台奔喪，入境時因有咳嗽症狀，於機場進行採檢，檢驗結果為陰性；9月18日個案已無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位目前暫匡列接觸者1人，為入境接機之家人，目前無症狀，因雙方均有佩戴口罩，故列為自主健康管理對象。



指揮中心統計，國內截至目前累計91,457例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含90,257例排除)，其中506例確診，分別為414例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、479人解除隔離、20人住院隔離中。