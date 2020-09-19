搞笑諾貝爾獎有點噁！冷凍人屎刀切肉研究獲獎　怕蜘蛛的昆蟲學家

美國人類學者研究拿冷凍人屎製刀切肉，獲頒2020年搞笑諾貝爾獎。（圖取自Improbable Research YouTube頻道網頁） 美國人類學者研究拿冷凍人屎製刀切肉，獲頒2020年搞笑諾貝爾獎。（圖取自Improbable Research YouTube頻道網頁）

美國人類學者研究拿冷凍人屎製刀切肉，獲頒2020年搞笑諾貝爾獎。（圖取自Improbable Research YouTube頻道網頁） 美國人類學者研究拿冷凍人屎製刀切肉，獲頒2020年搞笑諾貝爾獎。（圖取自Improbable Research YouTube頻道網頁）

「搞笑諾貝爾獎」原本是頒給可疑又好笑的科學研究，但今年的獎可能要改稱「噁爛諾貝爾獎」，得主包括一名拿冷凍人屎製刀切肉的人類學者，還有研究咀嚼聲為何令人火大的團隊。

冷凍糞便製刀

美聯社報導，美國俄亥俄州肯特州立大學（Kent State University）人類學助理教授艾倫（Metin Eren）從高中時期就對一名加拿大極地原住民伊努特人（Inuit）的故事深深著迷。

據說這個伊努特人用自己的糞便製刀，故事流傳甚廣，但不知真假，於是艾倫和同事決定驗證一下。他們把貨真價實的人屎冷凍到攝氏零下50度，再銼出銳利刀鋒，然後試著用這把糞刀切肉。

艾倫接受電話訪問時說：「這把大便刀用起來很爛。從經驗上來說，這個奇妙的故事沒什麼根據。」

這項研究稍嫌粗俗，但有一點很重要：很多描述是出於假造或未經證實的科學。

艾倫說：「這項研究的意義在於凸顯證據和事實驗證至關重要。」

昆蟲專家怕蜘蛛

另一名搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel）得主維特（Richard Vetter）寫了一篇論文，探討為何有人研究了一輩子昆蟲，還會怕蜘蛛。

論文題為「怕蜘蛛的昆蟲學家：為何多兩隻腳就是天壤之別」，於2013年刊登在「美國昆蟲學家」（American Entomologist）期刊。昆蟲一般有6隻腳，而蜘蛛有8隻腳，屬於節肢動物。

維特是退休研究助理，也是蜘蛛專家，曾任職於加州大學河濱分校（University of California Riverside）昆蟲學系長達32年。他在工作生涯中發現，許多人熱愛昆蟲，卻害怕蜘蛛。

維特表示：「我和昆蟲學者聊到蜘蛛時，總是覺得很好笑，他們千篇一律地說『喔，我怕死蜘蛛了』。」

他發現，許多喜歡昆蟲的人，遇到蜘蛛都沒好事，有人慘遭蛛吻，有人惡夢連連。他認為，蜘蛛大多毛茸茸、爬得快又無聲，還有令人毛骨悚然的眼睛，令昆蟲學家也退避三舍。

川普、強生、蒲亭共享「榮耀」

此外，今年第30屆搞笑諾貝爾醫學教育獎得主由多位世界領袖共享，包括美國總統川普、英國首相強生（Boris Johnson）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等，因為在新型冠狀病毒疫情中，他們表現得好像比畢生研究病毒的專家更懂。

主辦單位試圖聯繫這些政治領袖出面領獎，但沒人響應。