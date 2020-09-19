台灣金音獎入圍名單揭曉！落日飛車國國和張洪泰奪評審團獎

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)第11屆金音創作獎入圍名單已於近日揭曉，落日飛車的曾國宏和張洪泰的《LONGONE 龍港》奪下「評審團獎」。
文化部影視及流行音樂產業局今（17）
文化部影視局表示，金音創作獎首度至臺北流行音樂中心舉辦，
文化部政務次長彭俊亨表示，今年是金音獎轉型的第三年，將「
經統計，本屆計有501張專輯/EP、35件現場演出影片，共計
本屆「評審團獎」頒給曾國宏和張洪泰《LONGONE 龍港》，評審團認為這張作品帶領聽眾進入一個全新的世界，
本屆「特別貢獻獎」則是頒給女巫店及創辦人彭郁晶。
文化部影視局表示，今年的亞洲音樂大賞活動(Asia Rolling Music Festival)因應疫情關係，
第11屆金音創作
第十一屆金音創作獎入圍名單
【不分類型獎項】
■ 最佳專輯獎
《戇仔船 The Ship of Fools》／米莎 Misa
《作弊人生》／Chick en Chicks
《PORTAL》／渣泥ZANI
《失物之城》／許哲珮
《家常音樂》／Soft Lipa
《kinakaian 母親的舌頭》／阿爆（阿仍仍）
■ 最佳樂團獎
滅火器／《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》
當代電影大師／《狀態》
FUTURE AFTER A SECOND／《OFiN》
無妄合作社／《二十一世紀的破青年》
荷爾蒙少年 Hormone Boys／《黑色台北 Urban Noir》
■ 最佳創作歌手獎
米莎 Misa／《戇仔船 The Ship of Fools》
羅妍婷／《葉片之上 Epiphyllum》
許哲珮／《失物之城》
Soft Lipa／《家常音樂》
王嘉儀 Sophy／《殘》
阿爆（阿仍仍）／《kinakaian 母親的舌頭》
■ 最佳新人獎
9m88／《平庸之上》
羅妍婷／《葉片之上 Epiphyllum》
熱寫生／《豆皮少年》
YELLOW／《馬戲團》
Mong Tong 夢東／《Mystery 秘神》
持修／《房間裡的大象》
■ 最佳樂手獎
蘇聖育／《Ciao Bella》／薩克斯風
李秉諺／《OFiN》／吉他
謝明諺／《離峰時刻》／Saxophone
陳穎達／《離峰時刻》／Guitar
大竹研 Ohtake Ken／《Ken》／吉他
小雞／《前方的路》／鼓組
陳彥丞／《馬戲團》／鼓
曹瑋／《馬戲團》／BASS
■ 最佳現場演出獎
《美秀集團《八寶山》演唱會》/美秀集團
《Autumn Attack 2019》/FUTURE AFTER A SECOND
《Leo王 2019 Simple Urban現場演出》/Leo王
《YELLOW_2019大團誕生年終回顧場》/YELLOW
《Legacy Presents【2019都市女聲】 魏如萱 waa wei ＜藏著不等於遺忘＞台北加場》/魏如萱
■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）
《19FACT》／空音 (日本)
《2ND GALAXY》／Nulbarich (日本)
《FREESUMMER》／CADEJO (韓國)
《The Sailor》／Rich Brian (印尼)
《ena mori 》／ena mori (菲律賓)
《Enlightenment》／THORNAPPLE (韓國)
《SAWAYAMA》／Rina Sawayama (日本)
【類型音樂獎項】
■ 最佳搖滾專輯獎
《遜到簡直是個藝術品》／傷心欲絕
《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》／滅火器
《OFiN》／FUTURE AFTER A SECOND
《黑色台北 Urban Noir》／荷爾蒙少年 Hormone Boys
《不完整的村莊》／淺堤
■ 最佳搖滾歌曲獎
〈台北流浪指南〉／《遜到簡直是個藝術品》／傷心欲絕
〈無名英雄〉／《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》／滅火器
〈INVERT〉／《OFiN》／FUTURE AFTER A SECOND
〈塞Tuck〉／《NEMO》／JADE
〈二十一世紀的破青年 21st Century Post Youth〉／《二十一世紀的破青年》／無妄合作社
〈在船底搔癢〉／《豆皮少年》／熱寫生
■ 最佳民謠專輯獎
《看望 Longing》／飛鴻FayeHong
《戇仔船 The Ship of Fools》／米莎 Misa
《上鄉》／黃子軒與山平快
《七天》／陳昇
《Sasela'an 氣息》／Ado 阿洛
■ 最佳民謠歌曲獎
〈The Tree & the Memories 樹憶〉／《Yourself 自己》／曾雅君
〈1984〉／《戇仔船 The Ship of Fools》／米莎 Misa
〈Traveling With The Stars〉／《Ken》／大竹研 Ohtake Ken
〈Mipaliw 換工歌〉／《Sasela'an 氣息》／Ado 阿洛
〈好好走〉／《好好走》／BOXING葛西瓦&Matzka 瑪斯卡
■ 最佳嘻哈專輯獎
《#ChillChillAllGood》／許時ShiShr
《家常音樂》／Soft Lipa
《BOARDING》／婁峻碩 SHOU
《Earlier This Morning》／國蛋
《像我們這樣的騙子》／張伍
■ 最佳嘻哈歌曲獎
〈走馬看花〉／《#ChillChillAllGood》／許時ShiShr
〈剃刀 RAZOR〉／《巷子內 The Alley》／J.Sheon
〈雞公乒乓跳〉／《家常音樂》／Soft Lipa
〈白天看腦晚上看牙〉／《家常音樂》／Soft Lipa
〈不自殺聲明〉／《不自殺聲明》／金其禾
〈U sTuPiD feat.ØZI〉／《U sTuPiD feat.ØZI 》／Karencici
■ 最佳電音專輯獎
《作弊人生》／Chick en Chicks
《Panorama》／Ń7ä
《___ w/ me.》／DinPei
《Expansion ROM》／3R2 & fish.the
《Medic》／Wring Out Laura
■ 最佳電音歌曲獎
〈Non-Confined Space 非／密閉空間〉／《Flow, Gesture, and Spaces》／非/密閉空間
〈哪吒 Nalakuvara〉／《觀 Guān》／笑琴
〈Iridescent Vision Feat. Taj Raiden〉／《Iridescent Vision Feat. Taj Raiden》／Sonia Calico
〈舉刀自盡〉／《Project Krane》／G5SH
〈minetjus 嚇一跳 feat. Oberka〉／《kinakaian 母親的舌頭》／阿爆（阿仍仍）
■ 最佳爵士專輯獎
《Ciao Bella》／蘇聖育Organ 3樂團
《葉片之上 Epiphyllum》／羅妍婷
《離峰時刻》／陳穎達四重奏
■ 最佳爵士歌曲獎
〈如果可以〉／《平庸之上》／9m88
〈多出來的這五分鐘 The 5 Minutes In Between〉／《葉片之上 Epiphyllum》／羅妍婷
〈一旦結束這一切〉／《離峰時刻》／陳穎達四重奏
〈│Pxz-Pzy│≦１+Pxy 貝爾不等式〉／《Flow, Gesture, and Spaces》／非/密閉空間
〈中午_El Mediodia〉／《Es Hoy-時日》／Musa
■ 最佳節奏藍調專輯獎
《巷子內 The Alley》／J.Sheon
《5 am》／Julia吳卓源
《《User Guide: I》》／問題總部 It's Your Fault
■ 最佳節奏藍調歌曲獎
〈Aim High〉／《平庸之上》／9m88
〈糖衣〉／《太安靜》／薛詒丹
〈輸情歌 Ballad〉／《巷子內 The Alley》／J.Sheon
〈Fever〉／《5 am》／Julia吳卓源
〈IF ONLY...〉／《IF ONLY...》／ØZI
■ 最佳另類流行專輯獎
《平庸之上》／9m88
《PORTAL》／渣泥ZANI
《失物之城》／許哲珮
《殘》／王嘉儀 Sophy
《房間裡的大象》／持修
■ 最佳另類流行歌曲獎
〈深深地〉／《給天王星 Dear Uranus》／鄭宜農
〈杯子〉／《PORTAL》／渣泥ZANI
〈離別曲〉／《失物之城》／許哲珮
〈24 Years Old of You〉／《24 Years Old of You》／I Mean Us
〈獨上C樓〉／《馬戲團》／YELLOW
〈彼個所在〉／《藏著並不等於遺忘》／魏如萱
〈少女〉／《少女》／林宥嘉
【評審團獎】
■ 評審團獎
Alex Zhang Hungtai & Tseng Kuo Hung 《LONGONE 龍港》
【特別貢獻獎】
■ 特別貢獻獎
女巫店及創辦人彭郁晶