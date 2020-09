台灣金音獎入圍名單揭曉！落日飛車國國和張洪泰奪評審團獎

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)第11屆金音創作獎入圍名單已於近日揭曉,落日飛車的曾國宏和張洪泰的《LONGONE 龍港》奪下「評審團獎」。

文化部影視及流行音樂產業局今(17) 日公布第11屆金音創作獎入圍名單, 今年由金曲製作人陳君豪擔任評審團主席,並Call Out嘉賓進行揭獎,由文化部政務次長彭俊亨、 臺北流行音樂中心董事長黃韻玲、HUSH、LEO王、DJ RAYRAY、 告五人及呂士軒等揭獎嘉賓公佈本屆金音獎入圍名單、 特別貢獻獎及評審團獎得主,以分割畫面呈現兩邊對話, 讓直播揭獎流程具趣味性及跨地域性。

文化部影視局表示,金音創作獎首度至臺北流行音樂中心舉辦, 本屆邀請金曲製作人陳君豪擔任金音獎評審團主席, 陳君豪具有豐富的製作及編曲經驗,同時也是吉他手。 迄今已獲得多座金曲獎的肯定,並曾擔任第30屆金曲獎及第8屆、 第10屆金音創作獎評審委員。另外,今年金音獎的主題是「GI MA 就是未來」,不僅為三年轉型計畫劃下充滿希望的象徵, 也代表持續推廣臺灣音樂創作能量,不斷發出無限聲響, 未來充滿無限可能。

文化部政務次長彭俊亨表示,今年是金音獎轉型的第三年,將「 海外創作音樂獎」調整為「亞洲創作音樂獎」, 限定屬亞洲國家或地區之個人或團體報名, 作品不再以華語作品為限,希望能有助提升本獎項之國際號召力, 以及在亞洲音樂圈之知名度;此外, 特別將本屆金音創作獎得獎獎金由10萬元提高至15萬元, 以激勵與肯定更多元的音樂創作加入。

經統計,本屆計有501張專輯/EP、35件現場演出影片,共計 2,727件作品參賽,經評審團評審後計有113件作品入圍, 角逐21個獎項。

本屆「評審團獎」頒給曾國宏和張洪泰《LONGONE 龍港》,評審團認為這張作品帶領聽眾進入一個全新的世界, 具音樂的銳利度、冒險及實驗精神,幾乎是一件藝術品。 兩人跳脫原有創作風格,以非常音樂直覺的方式完成專輯,這樣「不 為什麼而做」的態度在台灣十分難得,成果也令人驚艷。

本屆「特別貢獻獎」則是頒給女巫店及創辦人彭郁晶。 女巫店創立至今 20 多年,對獨立音樂圈的新血都非常友善, 也廣納各種音樂類型的演出, 讓許多尚未具知名度的歌手或樂團可以累積經驗及歌迷, 孕育無數創作歌手及樂團。除了音樂外, 也在各種社會及人權運動中扮演重要角色。

文化部影視局表示,今年的亞洲音樂大賞活動(Asia Rolling Music Festival)因應疫情關係, 本年度將改以線上演唱會搭配節目企劃方式, 樂迷可線上觀看不受地域及場所影響, 海外音樂人亦可透過異地共演方式參與線上節目。

第11屆金音創作 獎頒獎典禮將於10月31日星期六在臺北流行音樂中心舉行, 詳情請上活動官網查詢。

第十一屆金音創作獎入圍名單

【不分類型獎項】

■ 最佳專輯獎

《戇仔船 The Ship of Fools》/米莎 Misa

《作弊人生》/Chick en Chicks

《PORTAL》/渣泥ZANI

《失物之城》/許哲珮

《家常音樂》/Soft Lipa

《kinakaian 母親的舌頭》/阿爆(阿仍仍)

■ 最佳樂團獎

滅火器/《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》

當代電影大師/《狀態》

FUTURE AFTER A SECOND/《OFiN》

無妄合作社/《二十一世紀的破青年》

荷爾蒙少年 Hormone Boys/《黑色台北 Urban Noir》

■ 最佳創作歌手獎

米莎 Misa/《戇仔船 The Ship of Fools》

羅妍婷/《葉片之上 Epiphyllum》

許哲珮/《失物之城》

Soft Lipa/《家常音樂》

王嘉儀 Sophy/《殘》

阿爆(阿仍仍)/《kinakaian 母親的舌頭》

■ 最佳新人獎

9m88/《平庸之上》

羅妍婷/《葉片之上 Epiphyllum》

熱寫生/《豆皮少年》

YELLOW/《馬戲團》

Mong Tong 夢東/《Mystery 秘神》

持修/《房間裡的大象》

■ 最佳樂手獎

蘇聖育/《Ciao Bella》/薩克斯風

李秉諺/《OFiN》/吉他

謝明諺/《離峰時刻》/Saxophone

陳穎達/《離峰時刻》/Guitar

大竹研 Ohtake Ken/《Ken》/吉他

小雞/《前方的路》/鼓組

陳彥丞/《馬戲團》/鼓

曹瑋/《馬戲團》/BASS

■ 最佳現場演出獎

《美秀集團《八寶山》演唱會》/美秀集團

《Autumn Attack 2019》/FUTURE AFTER A SECOND

《Leo王 2019 Simple Urban現場演出》/Leo王

《YELLOW_2019大團誕生年終回顧場》/YELLOW

《Legacy Presents【2019都市女聲】 魏如萱 waa wei <藏著不等於遺忘>台北加場》/魏如萱

■ 亞洲創作音樂獎(Best Asian Creative Artist)

《19FACT》/空音 (日本)

《2ND GALAXY》/Nulbarich (日本)

《FREESUMMER》/CADEJO (韓國)

《The Sailor》/Rich Brian (印尼)

《ena mori 》/ena mori (菲律賓)

《Enlightenment》/THORNAPPLE (韓國)

《SAWAYAMA》/Rina Sawayama (日本)

【類型音樂獎項】

■ 最佳搖滾專輯獎

《遜到簡直是個藝術品》/傷心欲絕

《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》/滅火器

《OFiN》/FUTURE AFTER A SECOND

《黑色台北 Urban Noir》/荷爾蒙少年 Hormone Boys

《不完整的村莊》/淺堤

■ 最佳搖滾歌曲獎

〈台北流浪指南〉/《遜到簡直是個藝術品》/傷心欲絕

〈無名英雄〉/《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》/滅火器

〈INVERT〉/《OFiN》/FUTURE AFTER A SECOND

〈塞Tuck〉/《NEMO》/JADE

〈二十一世紀的破青年 21st Century Post Youth〉/《二十一世紀的破青年》/無妄合作社

〈在船底搔癢〉/《豆皮少年》/熱寫生

■ 最佳民謠專輯獎

《看望 Longing》/飛鴻FayeHong

《戇仔船 The Ship of Fools》/米莎 Misa

《上鄉》/黃子軒與山平快

《七天》/陳昇

《Sasela'an 氣息》/Ado 阿洛

■ 最佳民謠歌曲獎

〈The Tree & the Memories 樹憶〉/《Yourself 自己》/曾雅君

〈1984〉/《戇仔船 The Ship of Fools》/米莎 Misa

〈Traveling With The Stars〉/《Ken》/大竹研 Ohtake Ken

〈Mipaliw 換工歌〉/《Sasela'an 氣息》/Ado 阿洛

〈好好走〉/《好好走》/BOXING葛西瓦&Matzka 瑪斯卡

■ 最佳嘻哈專輯獎

《#ChillChillAllGood》/許時ShiShr

《家常音樂》/Soft Lipa

《BOARDING》/婁峻碩 SHOU

《Earlier This Morning》/國蛋

《像我們這樣的騙子》/張伍

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈走馬看花〉/《#ChillChillAllGood》/許時ShiShr

〈剃刀 RAZOR〉/《巷子內 The Alley》/J.Sheon

〈雞公乒乓跳〉/《家常音樂》/Soft Lipa

〈白天看腦晚上看牙〉/《家常音樂》/Soft Lipa

〈不自殺聲明〉/《不自殺聲明》/金其禾

〈U sTuPiD feat.ØZI〉/《U sTuPiD feat.ØZI 》/Karencici

■ 最佳電音專輯獎

《作弊人生》/Chick en Chicks

《Panorama》/Ń7ä

《___ w/ me.》/DinPei

《Expansion ROM》/3R2 & fish.the

《Medic》/Wring Out Laura

■ 最佳電音歌曲獎

〈Non-Confined Space 非/密閉空間〉/《Flow, Gesture, and Spaces》/非/密閉空間

〈哪吒 Nalakuvara〉/《觀 Guān》/笑琴

〈Iridescent Vision Feat. Taj Raiden〉/《Iridescent Vision Feat. Taj Raiden》/Sonia Calico

〈舉刀自盡〉/《Project Krane》/G5SH

〈minetjus 嚇一跳 feat. Oberka〉/《kinakaian 母親的舌頭》/阿爆(阿仍仍)

■ 最佳爵士專輯獎

《Ciao Bella》/蘇聖育Organ 3樂團

《葉片之上 Epiphyllum》/羅妍婷

《離峰時刻》/陳穎達四重奏

■ 最佳爵士歌曲獎

〈如果可以〉/《平庸之上》/9m88

〈多出來的這五分鐘 The 5 Minutes In Between〉/《葉片之上 Epiphyllum》/羅妍婷

〈一旦結束這一切〉/《離峰時刻》/陳穎達四重奏

〈│Pxz-Pzy│≦1+Pxy 貝爾不等式〉/《Flow, Gesture, and Spaces》/非/密閉空間

〈中午_El Mediodia〉/《Es Hoy-時日》/Musa

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《巷子內 The Alley》/J.Sheon

《5 am》/Julia吳卓源

《《User Guide: I》》/問題總部 It's Your Fault

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈Aim High〉/《平庸之上》/9m88

〈糖衣〉/《太安靜》/薛詒丹

〈輸情歌 Ballad〉/《巷子內 The Alley》/J.Sheon

〈Fever〉/《5 am》/Julia吳卓源

〈IF ONLY...〉/《IF ONLY...》/ØZI

■ 最佳另類流行專輯獎

《平庸之上》/9m88

《PORTAL》/渣泥ZANI

《失物之城》/許哲珮

《殘》/王嘉儀 Sophy

《房間裡的大象》/持修

■ 最佳另類流行歌曲獎

〈深深地〉/《給天王星 Dear Uranus》/鄭宜農

〈杯子〉/《PORTAL》/渣泥ZANI

〈離別曲〉/《失物之城》/許哲珮

〈24 Years Old of You〉/《24 Years Old of You》/I Mean Us

〈獨上C樓〉/《馬戲團》/YELLOW

〈彼個所在〉/《藏著並不等於遺忘》/魏如萱

〈少女〉/《少女》/林宥嘉

【評審團獎】

■ 評審團獎

Alex Zhang Hungtai & Tseng Kuo Hung 《LONGONE 龍港》



【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

女巫店及創辦人彭郁晶