【看好疫情後的台灣】鳳凰旅遊轉型　在小琉球斥資5億建「星級」旅店

國內疫情趨緩，今年7月和8月暑假期間，屏東小琉球遊客暴增，逢假日1天登島達萬人。中央社檔案照片 國內疫情趨緩，今年7月和8月暑假期間，屏東小琉球遊客暴增，逢假日1天登島達萬人。中央社檔案照片

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎(covid19, 新冠肺炎) 疫情籠罩下，旅行社積極轉型，鳳凰旅遊今天(18日) 宣布，斥資新台幣5億元，獨資興建小琉球首家國際星級休閒旅店，預計2022年底完工營運。

鳳凰旅遊經過兩年多整合，獨家取得小琉球水岸第一排、碼頭正前方的土地使用權，期望打造小琉球具國際觀光水準的休閒旅店，為台灣的離島旅遊市場注入新氣象。

鳳凰表示，飯店將於9月21日動工，投資金額約新台幣5億元，預計2022年底完工營運。

併入大鵬灣國家風景特定區的小琉球，自屏東東港搭船僅需20分鐘船程，近年逐漸成為台灣離島旅行的首選，遇上連續假期或暑假更是一房難求。

據觀光局官方資料統計，小琉球2018全年旅遊人數約43萬人，高於綠島全年34萬人，2019年更逼近45萬人；據東琉線輪船業者統計，近年登島人數已破每年百萬人次。

小琉球目前仍缺星級旅店服務高端客戶，鳳凰旅遊決定在小琉球碼頭旁（屏東縣琉球鄉白沙段第286地號土地）獨資興建樓高十層的星級旅店，初期規劃房間數量約有60間，房價約訂在每晚7000至8000元。

鳳凰旅遊表示，除了國內外旅遊業務外，近年積極往多角化休閒消費轉型，陸續開辦好食嗑美食街、Fitnexx健身中心，也擁有位於高雄五福路即將開幕貨櫃屋造型的精品旅館，看好疫情趨緩後，台灣有機會成為國內外旅客放心出遊的旅遊勝地。

鳳凰也表示，在小琉球興建高端旅店，除了有益於集團營收，對當地旅遊水平提升有所助益，同時也增加國際能見度，大幅增加台灣旅遊軟實力，是對集團營收、地方建設，乃至於台灣能見度三贏的方案。