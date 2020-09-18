台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.58% 上市股票總市值達39.20兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年9月18日發行量加權股價指數收盤為12,875.62點，較上週(2020年9月11日)的12,675.95點上漲199.67點，漲幅約為1.58%，台灣50指數收盤為10,269.42點，較上週的10,142.90點上漲126.52點，漲幅約為1.25%，寶島股價指數收盤為14,758.44點，較上週的14,512.49點上漲245.95點，漲幅約為1.69%。產業別指數方面，漲幅以造紙類指數上漲8.53%為最大，跌幅以航運類指數下跌2.38%為最大，未含金融類指數上漲202.49點，漲幅約為1.84%，未含電子類指數上漲131.65點，漲幅約為0.92%，未含金融電子類指數上漲184.11點，漲幅約為1.53%。

本週集中交易市場總成交金額為9,707.15億元，全體上市股票成交金額為9,014.45億元，股票成交量週轉率為2.49%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,286.34億元，占全體上市股票交易金額36.46%

第二名，電子零組件類1,111.84億元，占全體上市股票交易金額12.33%

第三名，光電類1,007.99億元，占全體上市股票交易金額11.18%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類6.98%

第二名，電子零組件類5.71%

第三名，生技醫療類5.44%

累計今年年初開盤迄今共174個交易日，集中市場總成交金額為33兆3,360.73億元，市場日平均成交金額為1,915.87億元，股票成交量週轉率為80.13%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。

2020年9月18日全體上市公司市場總值為新台幣39兆1,975.03億元，較上週(2020年9月11日)市值38兆5,935.71億元增加6,039.32億元，增幅約為1.56﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)