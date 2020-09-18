新北運用張威珍會計師捐贈表揚123共餐點 侯友宜:長輩相揪一起共餐更快樂更健康

新北市政府於18日下午舉辦「109年度永續• 共享-新北市老人共餐表揚」，頒發123個優良老人共餐單位「 金好味獎」並各致贈獎勵金5,000元， 鼓勵辦理老人共餐優良單位。

新北市長侯友宜表示， 新北市老年人口數已突破60萬人，占人口總數約15%， 為增加長輩社區參與，透過推動老人共餐將長輩帶入社區， 同時導入市府資源，如衛生局青銀共創餐食設計電子書、 農業局可食地景方案、社會局惜食廚房、學校義廚、愛心大平台等， 讓長輩一起共餐、一起互動，截至109年7月底止已有1, 019單位一同響應老人共餐。

侯友宜表示，因今年新型冠狀病毒疫情， 老人共餐於3月至6月暫停， 在地老人共餐點也一同配合防疫將共餐改為送餐並關懷， 今年截至7月共計有14萬2,612人次受惠， 超越108年全年11萬9,682送餐服務人次， 在地不僅配合市府防疫，也不忘持續照顧社區長輩。

侯友宜說，老人共餐以「自發、自主、自費」為精神，落實長輩「 互助、關懷、陪伴」觀念。 永和區水源社區發展協會組成共餐志工隊， 主廚更有學校廚工的背景，利用退休來照顧社區長輩， 同時栽種可食地景為長輩加菜， 甚至結合惜食分享網至永安市場領取NG蔬果再運用。 另五股區五股禮拜堂利用魚菜共生栽種有機蔬菜， 讓每位長者在社區中認領播種，收成後也一同分享共食， 讓老人共餐不僅是吃得美味、更充滿陪伴互助的人情味!

社會局長張錦麗表示，為表彰用心經營老人共餐的單位， 市府運用嘉威聯合會計師事務所所長張威珍捐贈的200萬元獎勵金 ，去年表揚100處老人共餐點，今年則增加為123處，並授予「 金好味獎」以資鼓勵，希望未來有更多單位一同加入老人共餐運動， 一起服務社區長輩，讓更多長輩受惠。