新北運用張威珍會計師捐贈表揚123共餐點 侯友宜:長輩相揪一起共餐更快樂更健康

照片來源：新北市政府社會局提供
照片來源：新北市政府社會局提供
新北市政府於18日下午舉辦「109年度永續•共享-新北市老人共餐表揚」，頒發123個優良老人共餐單位「金好味獎」並各致贈獎勵金5,000元，鼓勵辦理老人共餐優良單位。
新北市長侯友宜表示，新北市老年人口數已突破60萬人，占人口總數約15%，為增加長輩社區參與，透過推動老人共餐將長輩帶入社區，同時導入市府資源，如衛生局青銀共創餐食設計電子書、農業局可食地景方案、社會局惜食廚房、學校義廚、愛心大平台等，讓長輩一起共餐、一起互動，截至109年7月底止已有1,019單位一同響應老人共餐。
侯友宜表示，因今年新型冠狀病毒疫情，老人共餐於3月至6月暫停，在地老人共餐點也一同配合防疫將共餐改為送餐並關懷，今年截至7月共計有14萬2,612人次受惠，超越108年全年11萬9,682送餐服務人次，在地不僅配合市府防疫，也不忘持續照顧社區長輩。
侯友宜說，老人共餐以「自發、自主、自費」為精神，落實長輩「互助、關懷、陪伴」觀念。永和區水源社區發展協會組成共餐志工隊，主廚更有學校廚工的背景，利用退休來照顧社區長輩，同時栽種可食地景為長輩加菜，甚至結合惜食分享網至永安市場領取NG蔬果再運用。另五股區五股禮拜堂利用魚菜共生栽種有機蔬菜，讓每位長者在社區中認領播種，收成後也一同分享共食，讓老人共餐不僅是吃得美味、更充滿陪伴互助的人情味!
社會局長張錦麗表示，為表彰用心經營老人共餐的單位，市府運用嘉威聯合會計師事務所所長張威珍捐贈的200萬元獎勵金，去年表揚100處老人共餐點，今年則增加為123處，並授予「金好味獎」以資鼓勵，希望未來有更多單位一同加入老人共餐運動，一起服務社區長輩，讓更多長輩受惠。