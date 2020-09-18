教育結合觀光 第二屆「新北教育豐年季」於泰山登場

新北市教育局今(18)日起一連二天，於明志科技大 學辦理「2020新北教育豐年季」，為新北市教育結合觀光的年度 教育盛會，由新北20位名師帶領全國100位教師齊聚泰山集體創 課，發展素養課程教案，一起遊中學、享學習、秀專業。

教育局長張明文表示，新北市擁有堅強的師資陣容， 新課綱實施第二年，豐年季正是讓新北默默耕耘的老師， 施展創新教育專業的舞台。這二天的活動有別於以往的教師研習，結 合泰山在地生態人文資源，由新北市20位名師運用專業學習社群( PLC)機制，帶領全國100位教師以探究實作發展出素養課程教 案，藉由實作互動教學、同儕專業分享，讓老師們一邊旅行一邊共學 ！

教育豐年季二天一夜的研習課程包括「教育創新論壇」、「 名師論壇」、「心動課堂」、「在地遊學」、及「集體創課」等課程 ，並分「數泰美-泰山文化的關鍵密碼」、「泰若自然，人、 環境與科學的故事」、「跨越美學，泰有藝思」、「集『體』力量， 『健』若泰山」及「生物多樣性在泰山，知其所『蟻』然」5組主題 設計各階段課程。

今年豐年季願景字是「創」， 特別邀請兩政治大學吳思華教授及華山文創園區王榮文董事長， 從華山的故事出發，與現場教師從更宏觀的視野， 討論教育創新及如何由HEHA驅動人文創新。而「名師論壇」亦陣 容堅強，包括美國麻省理工學院年度最有影響力教師獎得主永和國中 鍾兆晉校長、教育部藝術貢獻獎得主民安國小王健旺校長、 新北市SUPER教師獎得主沙崙國小余俊樑主任、教育部體育教學 傑出獎得主正義國小吳忠霖主任， 以及擁有17年輔導團資歷的教育部數學領域深耕種子教師昌平國小 林心怡老師，共5位名師領軍，以TED短講方式分享素養教學實踐 心得。

「心動課堂」、「在地遊學」及「集體創課」，充分結合教育與在地 文史特色，產出跨領域的在地學習課程，其中永和國中鍾兆晉校長帶 領的「知其所『蟻』然」課程，結合環境教育、數學、英語及藝術； 民安國小王健旺校長帶領的「泰有藝思」，由泰山的舞獅文化，發展 社會領域及音樂、表演、視覺藝術的跨領域課程。

第1屆教育部教學卓越獎秀山國小張文斌校長表示， 鍾校長的課程引發他思索在環境教育上可以擁有更多作為的啟發！這 樣的經驗分享交流與創意思維激盪，真的很有意義。 忠義國小江英瑞老師表示，這2天1夜的活動， 讓他對於教學視野更加寬廣，素養教學功力大增，真的不虛此行，他 一定會再報名參加教育豐年季。