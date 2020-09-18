教育結合觀光 第二屆「新北教育豐年季」於泰山登場

照片由新北市政府教育局提供
照片由新北市政府教育局提供
新北市教育局今(18)日起一連二天，於明志科技大學辦理「2020新北教育豐年季」，為新北市教育結合觀光的年度教育盛會，由新北20位名師帶領全國100位教師齊聚泰山集體創課，發展素養課程教案，一起遊中學、享學習、秀專業。
教育局長張明文表示，新北市擁有堅強的師資陣容，新課綱實施第二年，豐年季正是讓新北默默耕耘的老師，施展創新教育專業的舞台。這二天的活動有別於以往的教師研習，結合泰山在地生態人文資源，由新北市20位名師運用專業學習社群(PLC)機制，帶領全國100位教師以探究實作發展出素養課程教案，藉由實作互動教學、同儕專業分享，讓老師們一邊旅行一邊共學！
教育豐年季二天一夜的研習課程包括「教育創新論壇」、「名師論壇」、「心動課堂」、「在地遊學」、及「集體創課」等課程，並分「數泰美-泰山文化的關鍵密碼」、「泰若自然，人、環境與科學的故事」、「跨越美學，泰有藝思」、「集『體』力量，『健』若泰山」及「生物多樣性在泰山，知其所『蟻』然」5組主題設計各階段課程。
今年豐年季願景字是「創」，特別邀請兩政治大學吳思華教授及華山文創園區王榮文董事長，從華山的故事出發，與現場教師從更宏觀的視野，討論教育創新及如何由HEHA驅動人文創新。而「名師論壇」亦陣容堅強，包括美國麻省理工學院年度最有影響力教師獎得主永和國中鍾兆晉校長、教育部藝術貢獻獎得主民安國小王健旺校長、新北市SUPER教師獎得主沙崙國小余俊樑主任、教育部體育教學傑出獎得主正義國小吳忠霖主任，以及擁有17年輔導團資歷的教育部數學領域深耕種子教師昌平國小林心怡老師，共5位名師領軍，以TED短講方式分享素養教學實踐心得。
「心動課堂」、「在地遊學」及「集體創課」，充分結合教育與在地文史特色，產出跨領域的在地學習課程，其中永和國中鍾兆晉校長帶領的「知其所『蟻』然」課程，結合環境教育、數學、英語及藝術；民安國小王健旺校長帶領的「泰有藝思」，由泰山的舞獅文化，發展社會領域及音樂、表演、視覺藝術的跨領域課程。
第1屆教育部教學卓越獎秀山國小張文斌校長表示，鍾校長的課程引發他思索在環境教育上可以擁有更多作為的啟發！這樣的經驗分享交流與創意思維激盪，真的很有意義。忠義國小江英瑞老師表示，這2天1夜的活動，讓他對於教學視野更加寬廣，素養教學功力大增，真的不虛此行，他一定會再報名參加教育豐年季。