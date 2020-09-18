謝政達副市長親自示範「趴、掩、穩」避震三步驟 0-99歲齊防災

配合國家防災日，今（18） 日謝副市長出席三峽區中園國小「在地化複合型防災示範演練」， 地震預警系統聲響後，謝副市長及現場來賓示範就地進行「趴下、 掩護、穩住」避震三步驟，接著與參與學生及民眾到操場避難疏散。 特別的是，這次演練出動校內與幼兒園的師生， 也結合鄰近的樂齡中心長者與公托學童， 0到99歲的全民都一同參與演練。

謝政達副市長表示，新北市自100年起逐年輔導學校申請「 防災校園基礎建置計畫」，由中央及地方共同補助經費， 從校園減災、整備出發，並由防災輔導團入校， 協助學校依據在地化災害潛勢規劃相關工作，包括辦理增能研習、 環境安全檢核、充實校內防災設備及落實在地化災害潛勢防災演練， 使各校師生皆具備防災知能與素養，熟悉各種災害情境的應變作為， 未來學校、社區一起來，打造新北市成為防災韌性城市。

中園國小黃孟慧校長說， 學校今年榮獲教育部第8屆防災校園大會師全國選拔賽基礎建置組的 績優學校，「防災偶戲劇」是受到委員肯定的特色亮點。 這次的演練也結合創意偶戲表演，讓戲偶戴上防災頭套進行「趴下、 掩護、穩住」的防震三步驟， 透過生動活潑的方式來深植師生防災觀念。此外， 學校今年也配合三峽區公所辦理的「三峽區八張里自主型防災社區」 ，與八張里的里民、鄰近的消防分隊、 樂齡中心長者及公托學童等0到99歲的全民一同進行社區環境的踏 勘、防救災對策的研擬，以及防救災技能的訓練， 不僅認識學校的災害潛勢，也能夠認識整個社區的歷史災害， 使防災觀念「從『零』扎根，防災『久久』」!

教育局進一步表示，「國家防災日」 前夕規劃全市防災示範演練活動， 目的是希望透過這次的示範觀摩演練， 提升師生及各校的防災意識及防災應變能力， 使全民都能在面臨災害發生的第一時間， 都能夠以正確的防災觀念來取代教訓， 隨時隨地就能進行自我掩蔽和熟悉避難路線進行疏散。