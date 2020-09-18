北富銀小富翁帳戶今年上半年突破26萬戶 每位小富翁平均資產近41萬元

開學半個多月，這段期間是多數父母繳學費尖峰，在掏出鈔票的同時，你的腦海是否曾閃過「如果早點開始為孩子存教育金，就不用每逢開學倍煩惱了」？教育金的累積和退休金理財概念相同，都是愈早開始愈好。台北富邦銀行表示，台灣的兒童理財觀念逐年成熟，現在的父母愈來愈懂得及早為孩子開立專屬帳戶、進行資產配置，累積孩子第一桶教育金。根據北富銀小富翁帳戶數據統計，至今年6月底，小富翁帳戶數已超過26萬戶，每位小富翁的平均資產接近新台幣41萬元！其中小富翁帳戶以5歲以下開戶的佔比居冠，此意味孩子的教育戰線已從五育養成延伸至教育金儲備。身為父母的你，是否已做好準備？
想輕鬆累積教育金，首先，要好好聽股神巴菲特所言「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪和很長的坡道，雪球就會愈滾愈大。」濕的雪，意指投資報酬率達穩健以上，很長的坡道，象徵投入時間要長，以投資語言來詮釋，累積教育金要趁早開始、以穩健的投資策略前行，在時間複利效果加乘下，小資金就會滾出大財富。現在就跟著北富銀的黃金三要訣起步走，累積教育金不嫌晚！
第一步：開立小富翁帳戶，教育金專款專用
身處理財資訊爆炸的時代，相信許多父母對「專款專用」四字不陌生。顧名思義，專款專用係指「開立特定目的之帳戶，將帳上資金用於此用途」，以累積教育金為例，第一步就是要先開立兒童理財帳戶，父母可選擇功能多元實用、便於為孩子投資理財的優先。
北富銀小富翁帳戶於1999年推出，為國內第一個親子理財工具。小富翁帳戶一本存摺可同時管理新台幣、外幣與信託基金投資等多種資產，父母只要一本在手，即可進行多元的資產配置、靈活理財，且該帳戶擁有專屬的金融卡與存摺，可作為父母養成子女正確金錢觀的最佳教具。若再搭配富邦行動銀行的「邦你記」(記帳)、「邦你存」(目標儲蓄)與「e家付」(互動式零用金獎勵)功能，線上線下工具相輔相成，可玩出更多有趣的兒童日常理財教育方法。
根據統計，北富銀小富翁帳戶每年2~3月、7~8月為二大開戶尖峰，顯示多數父母趁著農曆春節前後及暑假期間，為孩子開立小富翁帳戶，啟動教育金理財計畫。
第二步：保障兼顧理財需求，類全委保單為首選
多數父母偏好以買保單的方式為孩子累積教育金，依北富銀小富翁帳戶統計，至今年第二季為止，保險為僅次於存款、父母最愛的理財配置。然而近年全球降息大風吹，壽險公司為了反映市場利率與成本，陸續公告調降宣告利率，在低利儼然成為市場常態下，北富銀建議，父母若要透過保險為孩子累積教育金，首選類全委保單，這類保單有投資專家團隊代為操作、每月可穩健撥回現金，可用以支應孩子日常才藝班、安親班等學習支出。
以5歲富小弟為例，父母為其投保「優利人生變額年金保險(台幣計價)」，躉繳保費新台幣200萬元，在扣除各項費用後，其他金額投入類全委帳戶，在每月可撥回年化5%的現金流下，每月約有8,518元的撥回收入，可用來繳交富小弟學才藝的費用。第6保單周年日起還能提供保單帳戶價值平均值*0.5%作為加值回饋並加碼投入類全委帳戶，享受投資報酬加乘效果，或可解約作為孩子未來出國留學基金，免收解約費用。
此外，富小弟的父母於北富銀使用指定信用卡繳「優利人生變額年金保險(台幣計價)」保費可享0.5%回饋，今年11/30前若以J卡、尊御世界卡、momo卡(不含簽帳金融卡)繳此筆保費可再加碼0.5%回饋，等同回饋立即升等1%，詳細的「幸福連連2.0」活動內容請洽北富銀各分行。
第三步：基金投資不可少，核心基金與衛星基金靈活搭配
教育金的累積為長久之計，運用時間複利效果生財的最佳工具莫過於定期定額基金。北富銀建議，父母可同時配置核心基金(例如固定收益型基金)與衛星基金(例如平衡/多重資產型基金)，透過核心基金低波動穩成長的特性，降低投資組合的波動風險，同時由衛星基金創造穩定的現金流，提高投資組合的收益。以教育金為例，父母以定期定額核心基金為孩子長期累積未來出國留學所需費用，以衛星基金每月的配息金流支應日常學雜費支出。
北富銀指出，新冠肺炎疫情不確定性極高，全球經濟活動尚未回歸常態，各國陸續採取寬鬆貨幣政策、推出財政政策以刺激經濟回溫，以區域而言，美國、亞太、中國為首選；而債市則建議以財務體質佳的投資等級債優先，此外亦可投資平衡/多重資產型基金，股債一起佈局。投資相關注意事項請見：https://www.fubon.com/banking/personal/fund_trust/fund_intro/fund_intro.htm
而在外幣部分，美元近期雖然走疲，不過美元為國際儲備貨幣的地位依舊屹立不搖，若父母要配置外幣建議以美元為大宗，唯需留意適度調整美元資產部位，建議美元65%、人民幣15%、歐元10%、澳幣10%。