北富銀小富翁帳戶今年上半年突破26萬戶 每位小富翁平均資產近41萬元

開學半個多月，這段期間是多數父母繳學費尖峰， 在掏出鈔票的同時，你的腦海是否曾閃過「 如果早點開始為孩子存教育金，就不用每逢開學倍煩惱了」？ 教育金的累積和退休金理財概念相同，都是愈早開始愈好。 台北富邦銀行表示，台灣的兒童理財觀念逐年成熟， 現在的父母愈來愈懂得及早為孩子開立專屬帳戶、進行資產配置， 累積孩子第一桶教育金。根據北富銀小富翁帳戶數據統計，至今年6 月底，小富翁帳戶數已超過26萬戶， 每位小富翁的平均資產接近新台幣41萬元！其中小富翁帳戶以5歲 以下開戶的佔比居冠， 此意味孩子的教育戰線已從五育養成延伸至教育金儲備。 身為父母的你，是否已做好準備？

想輕鬆累積教育金，首先，要好好聽股神巴菲特所言「 人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪和很長的坡道， 雪球就會愈滾愈大。」濕的雪，意指投資報酬率達穩健以上， 很長的坡道，象徵投入時間要長，以投資語言來詮釋， 累積教育金要趁早開始、以穩健的投資策略前行， 在時間複利效果加乘下，小資金就會滾出大財富。 現在就跟著北富銀的黃金三要訣起步走，累積教育金不嫌晚！

第一步：開立小富翁帳戶，教育金專款專用

身處理財資訊爆炸的時代，相信許多父母對「專款專用」 四字不陌生。顧名思義，專款專用係指「開立特定目的之帳戶， 將帳上資金用於此用途」，以累積教育金為例， 第一步就是要先開立兒童理財帳戶，父母可選擇功能多元實用、 便於為孩子投資理財的優先。

北富銀小富翁帳戶於1999年推出，為國內第一個親子理財工具。 小富翁帳戶一本存摺可同時管理新台幣、 外幣與信託基金投資等多種資產，父母只要一本在手， 即可進行多元的資產配置、靈活理財， 且該帳戶擁有專屬的金融卡與存摺， 可作為父母養成子女正確金錢觀的最佳教具。 若再搭配富邦行動銀行的「邦你記」(記帳)、「邦你存」(目標儲 蓄)與「e家付」(互動式零用金獎勵)功能， 線上線下工具相輔相成，可玩出更多有趣的兒童日常理財教育方法。

根據統計，北富銀小富翁帳戶每年2~3月、7~8月為二大開戶尖 峰，顯示多數父母趁著農曆春節前後及暑假期間， 為孩子開立小富翁帳戶，啟動教育金理財計畫。

第二步：保障兼顧理財需求，類全委保單為首選

多數父母偏好以買保單的方式為孩子累積教育金， 依北富銀小富翁帳戶統計，至今年第二季為止，保險為僅次於存款、 父母最愛的理財配置。然而近年全球降息大風吹， 壽險公司為了反映市場利率與成本，陸續公告調降宣告利率， 在低利儼然成為市場常態下，北富銀建議， 父母若要透過保險為孩子累積教育金，首選類全委保單， 這類保單有投資專家團隊代為操作、每月可穩健撥回現金， 可用以支應孩子日常才藝班、安親班等學習支出。

以5歲富小弟為例，父母為其投保「優利人生變額年金保險(台幣計 價)」，躉繳保費新台幣200萬元，在扣除各項費用後， 其他金額投入類全委帳戶，在每月可撥回年化5%的現金流下， 每月約有8,518元的撥回收入， 可用來繳交富小弟學才藝的費用。第6保單周年日起還能提供保單帳 戶價值平均值*0.5%作為加值回饋並加碼投入類全委帳戶， 享受投資報酬加乘效果，或可解約作為孩子未來出國留學基金， 免收解約費用。

此外，富小弟的父母於北富銀使用指定信用卡繳「 優利人生變額年金保險(台幣計價)」保費可享0.5%回饋，今年 11/30前若以J卡、尊御世界卡、momo卡(不含簽帳金融卡 )繳此筆保費可再加碼0.5%回饋，等同回饋立即升等1%， 詳細的「幸福連連2.0」活動內容請洽北富銀各分行。

第三步：基金投資不可少，核心基金與衛星基金靈活搭配

教育金的累積為長久之計， 運用時間複利效果生財的最佳工具莫過於定期定額基金。 北富銀建議，父母可同時配置核心基金(例如固定收益型基金)與衛 星基金(例如平衡/多重資產型基金)， 透過核心基金低波動穩成長的特性，降低投資組合的波動風險， 同時由衛星基金創造穩定的現金流，提高投資組合的收益。 以教育金為例， 父母以定期定額核心基金為孩子長期累積未來出國留學所需費用， 以衛星基金每月的配息金流支應日常學雜費支出。

北富銀指出，新冠肺炎疫情不確定性極高， 全球經濟活動尚未回歸常態，各國陸續採取寬鬆貨幣政策、 推出財政政策以刺激經濟回溫，以區域而言，美國、亞太、 中國為首選；而債市則建議以財務體質佳的投資等級債優先， 此外亦可投資平衡/多重資產型基金，股債一起佈局。 投資相關注意事項請見：https://www.fubon. com/banking/personal/fund_ trust/fund_intro/fund_intro. htm

而在外幣部分，美元近期雖然走疲， 不過美元為國際儲備貨幣的地位依舊屹立不搖， 若父母要配置外幣建議以美元為大宗， 唯需留意適度調整美元資產部位，建議美元65%、人民幣15%、 歐元10%、澳幣10%。