台灣娛樂教父再度出手！舞台劇「明星養老院」探人生「獨處」大難題　王偉忠透露快樂秘訣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣王牌製作人王偉忠推出最新舞台劇「明星養老院」，由黃嘉千、楊烈領銜主演，結合明星及熟齡話題，探討每個人畢生課題：獨處，預計於台灣巡迴演出，首場將於12月4日高雄幽默登場。

金鐘歌王楊烈、金鐘影后黃嘉千、郎祖筠、陳漢典主演的舞台劇「明星養老院」，透過精彩歌舞講述一群過氣明星共居在「明星養老院」，昔日恩怨情仇瞬間荒謬點燃，在種種矛盾中，他們將學習面對黯淡的下半生，並找回最美麗迷人的自己。

「這是一個溫暖的故事，當一個溫暖的人。」- 王偉忠



黃金陣容(圖/主辦單位)

捧紅大小S、吳宗憲等多位台灣藝人的娛樂教父王偉忠在演藝圈已42年，本劇緣起他對熟年的省思：「人如何學習變老？」藉由舞台劇聚焦那些難以適應光環不再的過氣明星，並揉合個人豐富閱歷及生命經驗，探討表面光鮮亮麗的藝人心理狀態，以及旁人該如何給予他們尊重。

王偉忠觀察周遭的人，發現對於曾經引領風騷的明星來說，比變老更殘酷的則是被遺忘，而他在很早之前就體認到，『變老』擋不住的，因此從以前就透過努力運動維持身心健康，喜歡騎馬、打球、重訓、瑜伽等運動。

至於如何調適心情迎戰「變老」？王偉忠搞笑的說，「我不承認！」他透露，「減法」！貫徹簡單生活的他，工作跟私人生活是分開的，高凌風以前曾問過他，「為什麼這麼忙卻處變不驚？」他表示，很少參加應酬，寧願把時間都花在自己熱愛的事上面，像是創作跟運動。

「人要學習獨處。」王偉忠說，快樂的秘密武器：幽默感！他說，「我很喜歡藝人，他們帶給別人很多歡樂笑聲淚水，但他們年紀大了，當失落的時候有些沒有人陪伴，希望觀眾了解藝人豐富的靈魂，當他們平寂之後如何給予尊重」。

此次楊烈演出一尾活龍的多情浪子歌王龍上龍，而他本人三十多年前以一首《如果能夠》爆紅並一舉奪得金鐘最佳歌手，除了大爆當年在當紅西餐廳演唱時，眾多女歌迷到場塞爆現場，熱情相挺的「盛況」，也談到自己的熟年規劃。熱愛唱歌的楊烈說，只要不嚇到觀眾，無論幾歲一定會繼續唱下去！演下去！

黃嘉千在劇中化身資深玉女紅星，年長後卻患有阿茲海默症。嘉千提起自己剛剛出道時，同樣曾被塑造成玉女歌手，一路走來，內心充滿許多不為人知的想法！她相當期待透過這個角色的「人設」，呈現專屬於玉女歌手、內心黯黑的那一面。

陳漢典也同樣是第一次參與舞台劇演出，這次更挑戰一人分飾兩角，一是年輕憨直卻不識大明星的菜鳥研究員，頻頻踩到大明星們的地雷；一是渴望父愛的叛逆星二代。身為藝人，他戲稱自己距離偉忠哥口中所形容「自戀到不自省」的大明星，還有段距離，因為他每天都在反省！希望每次演出都能更進步。

此外，本劇邀請到犀利網紅Alizabeth娘娘參與演出，他以「打拋豬加番茄就是死罪！」引起話題，堅強演出陣容也包含方文琳、范瑞君、洪都拉斯及黃浩詠。

該劇將率先於12月4日至6日在高雄文化中心至德堂首演，並於明(2021)年啟動巡演場次，購票請洽UDN售票網，詳情請前往臉書查詢。