美國務次卿柯拉克來訪、18架共機越過「海峽中線」騷擾台灣　中國另宣布即日起在台海軍演

更新時間: 2020-09-18 17:23

首次發稿: 2020-09-18 16:49

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）我空軍司令部今天(18日) 指出，共軍上午共有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機逾越海峽中線並進入台灣西南空域，空軍以派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

我國防部下午在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態相關資訊。根據公布的動態路線，共機今天上午現蹤西南及西北空域，並逾越海峽中線。

此外針對美國國務次卿柯拉克(Keith Krach)率團訪問台灣一事，中國國防部今(18)日上午宣布，即日起，解放軍東部戰區，會在台海附近，組織實戰化演練，宣稱是為「堅決捍衛國家主權和領土完整」。

對此我總統府發言人張惇涵表示，中國近來在台海及區域周邊各種軍事挑釁的行為，無益於中國的國際形象，呼籲中國自我克制；國軍與國安單位均有掌握，請國人放心。

張惇涵說，中國作為區域的一員，有責任為區域的和平穩定努力，而不是成為區域單方面的挑釁者。

中國官媒新華社18日稍早報導，有記者問，近一段時間以來，美台互動頻繁，昨(17) 日更有美國務次卿訪台。中國國防部對此如何評論？解放軍對此有何應對措施？

中國國防部新聞發言人任國強說:

今日開始，中國人民解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。 臺灣是中國領土神聖不可分割的一部分，臺灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

任國強並說，