新聞台總量管制？ 學者業界呼籲先落實審查機制

NCC今天召開電視新聞頻道政策公聽會，拋出新聞台總量管制議題探討，與會學者與業界認為，若無法提升收視品質，總量管制恐形成既有者的護城河，將阻礙新進者進入，同時可能限制言論自由，建議先落實審查機制為上策。

國家通訊傳播委員會（NCC）目前審理中的新聞台，包括新設立的鏡新聞台、東森亞洲新聞台、中台灣生活網，以及日前提出換照申請的中天電視台。NCC今天召開「電視新聞頻道申設與營運監理政策」公聽會，其中討論議題包括新聞台是否要設立總量管制，學界、業界發言人數踴躍。

NCC委員王維菁表示，台灣新聞頻道密度名列前茅，過往NCC對新設新聞台是抱持審慎態度，但可能也變相保護既有業者，因此NCC有在思考建構電視新聞上下架與進退場機制與相關原則，希望維持電視新聞市場一定的流動跟創新，但也不要過於競爭，因此召開公聽會聽取各方意見。

台灣媒體觀察教育基金會專員鄭人豪認為，總量管制牽涉訂定數量與市場規模，也必須考量，限制新聞台數量是否會限制言論自由。媒觀對於總量管制能否達到提升媒體製播品質存疑，建議回歸到頻道實質審查、落實評鑑機制。

全國傳播媒體產業工會理事、壹電視工會副理事長鄭一平直言，「新聞台總量管制是假議題，如果無利可圖，絕不會有人要申請新聞台」。他認為NCC應該做好新聞台規範，後續就不要管制總量。

像是新聞台換照審查是書面審議，但應該落實實質審查，像是實際走訪新聞台、新聞台沒做到附帶條件應該要祭出罰則，鄭一平以壹電視賣給年代集團董事長練台生為例，當時許多附帶條件，包括人員補實、2頻道區隔、編採獨立自由等，壹電視從370人到現在年代的260人，相關條件沒做到還是順利換照。

不過，學界、業界對於能否限制頻道數量仍有分歧看法。不少人認為，新聞台應該要有淘汰機制，不然就會導致業界進入新聞台的門檻很高，拿到執照後就可以高枕無憂的現象。但也有人認為，實施管制反而是懲罰新進業者，不易造成活水進入。

柏勝國際法律事務所主持律師潘祐霖也提醒，衛星廣播電視並沒有使用無線電頻率，不涉及稀有資源分配，沒有總量管制的必要，限制也可能攸關言論自由、新聞自由。如果要總量管制，應該符合憲法比例原則，目前通訊傳播基本法、衛星廣播電視法都沒授權主管機關法源依據，如果直接管制，可能會違反法律保留原則。