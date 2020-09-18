台灣移民署關心境外生權益 推線上申請輕鬆辦

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著9月份國內各大學陸續開學，中央疫情指揮中心也逐漸鬆綁外籍學生入境臺灣限制，移民署彰化縣服務站於17日前往國立彰化師範大學向境外新生進行各項居(停)留法令宣導、講解「學生線上申辦系統」的操作方式及我國現正進行的各項防疫作為宣導，期即時瞭解學生需求，將正確的法令資訊提供給他們，並鼓勵透過網路申辦居留案件，讓外籍學生安心在臺就學。

講座內容充實又多元，除了提供外籍學生在臺居留及打工相關法令規定外，主要藉此機會向這些飄洋來臺的各國學生介紹「學生線上申辦系統」操作方式，利用電腦並配合中、英文解說，指導境外學生從申請帳號、填寫資料及上傳附件等流程，透過簡單易懂的操作介面，動動手指不用出門即可輕鬆上網辦理居留證，約5個工作天即可完成審核，且能使用多元支付方式完成繳費，下載繳費收據即可前往指定之服務站領證，免予臨櫃等待，輕鬆又省時。

服務站站主任林弘志表示，有鑑於開學期間是外籍學生申辦居留證的高峰期，許多外籍生初到臺灣尚在適應當地生活，對於法令也有很多不清楚之處，移民署持續關心外籍學生在臺各項權益。

目前正值新冠病毒疫情期間，僑、外生入境後須配合十四天居家檢疫，鼓勵境外學生多使用學生線上申辦系統，以網路代替馬路，避免因人流移動增加感染風險，同時節省路程奔波及等待的時間。