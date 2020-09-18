李登輝追思告別禮拜19日登場　美國、日本代表團來台灣出席

前總統李登輝辭世，為讓民眾追思緬懷李登輝，總統府在台北賓館設置追思會場供民眾悼念 前總統李登輝辭世，為讓民眾追思緬懷李登輝，總統府在台北賓館設置追思會場供民眾悼念 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）已故前總統李登輝的追思告別禮拜將於週六（19）上午9時30分在位於新北市的真理大學舉行，除了總統蔡英文與副總統賴清德親自出席外，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）、日本前首相森喜朗也分別率團來台參與。

李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，總統府將於週六在台灣基督長老教會的協助下舉行追思告別禮拜，活動將按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身份之慣例體制，合儀崇榮進行。

根據總統府規劃，李登輝追思告別禮拜將分成三個會場舉行，主會場為真理大學大禮拜堂，將邀請總統蔡英文、副總統賴清德、治喪大員、李登輝家屬及親友、政黨代表、政府官員、外國使節，以及長老教會代表出席，包含相關工作人員，人數約為800名。

第二會場則在淡江中學大禮拜堂舉行，同步播放主會場之畫面，由李登輝母校淡江中學主責，邀請淡江中學校友及一般民眾參與追思李登輝，會場預計開放500位民眾入場，採網路預約報名實名制；第三會場為淡江中學演奏廳，亦同步播放主會場之畫面，並邀請與李登輝生前互動友好之民間社團代表入場，預計人數約為225人。

蔡英文將在追思告別禮拜中頒發褒揚令，表彰李登輝畢生對於國家的重大貢獻與殊勳，並由賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式；追思告別禮拜後進入啟靈儀式，首先鳴放矧砲21響以示對國家元首之尊崇，接著移靈車隊將繞行淡江中學，進行最後巡禮，再返回翠山莊暫厝。

總統府日前也表示，李登輝的奉安（告窆）禮拜預計將於10月7日於五指山國軍示範公墓特勳區進行，同樣依照李登輝的宗教信仰與家屬意願，按基督教禮拜程序，比照國葬規格辦理。